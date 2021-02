Diana Enache, despre tatăl ei, Adrian Enache: Arată mai bine decât prietenii mei care au 20 de ani

Diana Enache a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl ei, Adrian Enache.

"Adrian Enache este pentru mine tată, frate, prieten, confident. Avem o relaţie extraordinară, lucru pe care l-am declarat, nu în puţine rânduri. Suntem cei mai buni prieteni şi dicutăm absolut orice. Nu a existat vreodată să mă ascund de el cu ceva. Poate, de multe ori, am vorbit întâi cu el în detrimentul mamei mele, care este o tipă foarte serioasă şi ancorată în realitate.

Este perfecţionist. I-am moştenit şi eu doza asta de perfecţionism. Plus aceea de a nu sta, de a-mi depăşi limitele. Şi el, la vârsta pe care o are, arată mai bine ca mulţi prieteni de-ai mei care au doar 20 de ani. Este optimist, activ, vesel. Este o bucurie să stai în preajma lui. Semăn foarte mult cu el. Nici eu nu suport să am în preajma mea oameni posomorâţi, supăraţi. Oricât de greu ar fi, trebuie să zâmbeşti, pentru că, în timp, lucrurile se vor aşeza, iar cu o atitudine pozitivă toate par mai uşor de realizat.", a declarat Diana Enache, potrivit okmagazine.ro.