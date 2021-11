Diagnostic greșit pus soției lui Mihai Petre: Ne-a anunțat că Elwira e foarte bolnavă

Pe lângă probele dificile și situațiile neașteptate în care au fost puși, concurenții au întâmpinat un moment de-a dreptul emoționant. Cele două echipe finaliste au fost nevoite să scrie pe o foaie patru persoane pe care le iubesc și care au avut parte de o tragedie în viață. Misiunea le-a adus lacrimi în ochi lui Mihai Petre și Elwirei, care s-au gândit la clipele neplăcute prin care au trecut.

„O misiune care m-a lovit direct în suflet. Ne-au venit foarte repede în minte momentele astea, pentru că am avut momente dure și care ne-au schimbat viața”, a spus Mihai Petre.

„Am scris către mama și sora mea, care, împreună cu mine, au trecut printr-un moment foarte greu când l-am pierdut timpuriu pe tata. Eu nu pot să le despart pe maică-mea și soră-mea pentru că l-am pierdut pe tatăl meu foarte devreme. Și aș vrea să le mulțumesc. (...) Tata era un om foarte puternic și baza noastră”, a spus concurentul, printre lacrimi.

„A suferit foarte tare și toată familia noastră a suferit când tatăl lui Mihai a murit. A fost prima data când eu l-am văzut pe Mihai plângând. (...) Știu că ne păzește de acolo de sus și îi mulțumesc că am putut să-l cunosc pe Mihai datorită lor”, a adăugat Elwira Petre.

Mihai Petre, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat soția sa

Mihai Petre a scris pe cel de-al doilea bilet numele soției sale. Acesta i-a mulțumit cu lacrimi în ochi că a fost puternică în cele mai dificile clipe din viața sa. Concurentul a vorbit despre „diagnosticul” care i-a fost pus greșit Elwirei.

„M-ai speriat tare rău. Am avut un alt moment foarte dificil în care am crezut că Elwira are o problemă de sănătate iremediabilă. Cineva ne-a anunțat că Elwira e foarte bolnavă”, a spus Mihai Petre.

„Că am o tumoare pe coloană, asta ni s-a spus, iar Mihai a fost cel mai bun om atunci cu mine. M-a ajutat să trec peste și să îmi schimb percepția despre viață”, a spus Elwira Petre, în timp ce plângea.

Amintim că Mihai Petre și Elwira au ajuns pe primul loc la Irina Fodor și au fost desemnați câștigători. Cei doi au demonstrat de-a lungul emisiunii Asia Express că sunt o echipă puternică.