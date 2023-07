Dezbatere aprinsă între Eugen Tomac și Toni Greblă după ce AEP a suspendat subvenția către PMP

Discuția a pornit de la faptul că AEP a decis suspendarea plăţii subvenţiei electorale către PMP.

„Sunt președintele ales în fruntea Partidului Mișcarea Populară. (...) Situația este foarte simplă - PMP a avut un congres anul trecut, unde, în proporție de 99%, aceiași membri care l-au votat pe domnul Diaconescu în fruntea partidului nostru, au votat o altă conducere. Ceea ce este foarte important de știut este că această procedură (n.r. înscrierea noii conduceri la „Registrul partidelor politice”) este împiedicată prin zeci de procese deschise împotriva congresului pe care noi l-am organizat. Partidul există. În „Registrul partidelor politice” este prezentat tot consiliul de conducere al Partidului Mișcarea Populară. A fost înlocuit doar președintele, iar în rest există toată sau majoritatea echipei de conducere, formată din 60 de membri, pentru că nu există un singur om în fruntea unui partid.

Mai mult decât atât, eu mi-am dat demisia din fruntea partidului după Alegerile Parlamentare din 2020. Din decembrie 2020, până în octombrie 2021, în „Registrul partidelor politice” am figurat ca președinte al PMP, în condițiile în care eu nu mai dețineam această funcție, ci ea era deținută de domnul Diaconescu, ceea ce nu înseamnă că partidul nu a avut activitate sau că eu reprezentam partidul. Noi am avut congresul anul trecut, în februarie. Ce nu înțelegem noi este următorul lucru - de ce în februarie, până în iulie anul acesta, relația între Partidul Mișcarea Populară și instituția Autoritatea Electorală Permanentă a funcționat perfect, fără niciun fel de dificultate, iar dintr-o dată ne-am trezit cu această notificare nedreaptă și care nu are nicio logică din punctul nostru de vedere”.

Întrebat de realizatorii emisiunii „Bună, România!”, dacă în perioada în care PMP primea fonduri de la AEP, deși Eugen Tomac era înscris ca fiind președinte al partidului, fără să își exercite de fapt funcția, sumele de bani erau oferite ilegal, Toni Greblă a răspuns inițial:

„Nu, nu aș zice. Banii au fost acordați cu superficialitate”.

În urma mai multor insistențe ale celor doi jurnaliști, președintele AEP a răspuns:

„Dacă vreți să știți, nu fiți asa de agresivi. (...) Banii, după părerea mea, s-au dat într-o analiză superficială a situației. (...) Eu nu mă pot pronunța. (...) Dacă vreți opinia mea, vă spun că au fost plătite sumele fără o bază legală.

Revenind la Eugen Tomac, realizatorii emisiunii l-au întrebat dacă a mai întâlnit o situație în care o formațiune să nu primească banii de la AEP, doar pentru că numele președintelui nu a fost actualizat în „Registrul partidelor politice”.

„Domnul Cîțu, după ce a fost înlocuit în fruntea PNL, după această logică, a mai figurat în „Registrul partidelor politice” încă șase luni, ceea ce înseamnă că toată activitatea desfășurată de PNL, până s-a operat modificarea congresului în Registru, a fost ilegală”, a răspuns președintele PMP.

