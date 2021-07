Petronela Rotar, despre vindecarea relației cu mama ei: Mi-a luat doi ani să mă pregătesc pentru acea discuție

Autoarea Petronela Rotar a vorbit într-o postare despre vacanța sa cu mama și despre vindecarea traumelor din copilărie și adolescență.

„Uneori, dacă te îndoiești dacă și cît ai evoluat, dacă ai vindecat ce aveai de vindecat, reperele cele mai bune sînt situațiile care altădată erau trigger: să vezi cum ești acum, ce simți, cum acționezi și reacționezi. Relația mea cu mama a fost una dintre principalele teme de lucru în terapie. Mi-a luat doi ani doar să mă pregătesc să am "acea discuție".

Am sfîrșit în terapie împreună cu ea și de ani buni (6-7) am relația cu mama după care am tînjit toată viața. Simt iubire, apreciere, admirație, conexiune autentică cu mama mea. În anii ăștia, însă, nu am petrecut niciodată zile multe împreună; avea doi bolnavi în grijă și nu putea pleca niciunde, pe mamă-mare și pe tata. O singură dată am furat-o de acasă cu mine într-un miniturneu de lansare în Banat. E prima noastră vacanță împreună de cînd eram mică. Și mă observ în relație cu ea; mama, căreia nu îi spuneam nimic important despre mine, mama care mă enerva cu convingerile ei, cu micile ei obsesii și preconcepții (diferite de ale mele); mama, cu obiceiurile și rutinele ei, cu valorile ei, cu bucuriile ei uneori diametral opuse cu ale mele. Niciuna nu mă mai enervează, niciuna nu mai e motiv de revoltă interioară sau exterioară” a scris Petronela Rotar.

Înțelegere și iubire în relația celor două

„Negociem, rîdem, asperitățile dintre noi s-au tocit, o privesc cu înțelegere și iubire, nu îmi propun să schimb nimic la ea, o accept cu toate ale ei. Și ea pe mine. Îmi amintesc că îmi era rușine, că o voiam altfel, că nu o înțelegeam și nu o acceptam, că nu suportam să stau prea mult cu ea fiindcă luam tot ce zicea și făcea personal; că nu știam să fac pași spre ea și blocam orice punți spre ea sau de la ea. Cînd am ajuns aici, femeia care se ocupă de complexul de vile i-a zis mamei că a venit cu cele trei fiice în vacanță; mama măgulită a replicat că e bunica fetelor și apoi a urmat o discuție și mai măgulitoare în care ea i-a spus ce bine arată, îi dădea maxim 52, deși mama are 66.

Mi-a plăcut să asist la discuție, m-am simțit mîndră de mama cu care altădată m-aș fi rușinat. E minunat să ai o mamă cu care să te poți înțelege, mi-aș fi dorit să mă fi prins și mai devreme că e nerealist și nedrept să aștept de la ea să facă totul pentru a repara relația noastră. Că e și treaba mea să muncesc la reparație. E minunat să poți vedea concret că ai vindecat multe, că ești într-un alt punct al evoluției tale. Scriu astea aici fiindcă știu că relația cu mama îi doare pe mulți, iar o relație, chiar și cea cu cei pe care îi considerăm responsabili de rănile noastre, are două capete. Iar unul dintre ele este întotdeauna la noi”, a mai scris aceasta pe pagina sa de socializare.