Desființarea SIIJ, discutată de Kelemen Hunor cu Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA

Problema desfiinţării SIIJ a fost abordată într-o discuţie cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, David Muniz, transmite vicepremierul Kelemen Hunor.

„Secția Specială de Investigații în Justiție (SIIJ) a fost, printre altele, subiectul dialogului pe care l-am avut cu domnul David Muniz, Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti. Am subliniat, în cadrul ședinței, că toți membrii coaliției sunt de acord cu desființarea Secției Speciale, singura întrebare este unde să fie transferate competențele acestui departament special. Poziția UDMR este foarte clară: competențele SIIJ ar trebui transferate Parchetului General. Acesta ar fi o modalitate corectă, și asemenea, ar fi extrem de importantă pentru cetățeni, deoarece numai astfel se poate garanta că judecătorul și procurorul rămân independenți în proceduri și în decizie”, a anunțat Kelemen Hunor.

De asemenea, Kelemen Hunor a precizat că, la aceeași întâlnire, a fost abordată și problema traficului de persoane, care afectează România.

„Pentru eradicarea fenomenului este necesară o cooperare mai strânsă între instituțiile statului, mai multe state europene, biserică, și organizații nonguvernamentale”, a conchis Kelemen Hunor.

Amintim că, recent, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a răspuns lui Stelian Ion, ministrul Justiției, în scandalul din coaliție legat de desființarea SIIJ.

„Vom discuta în continuare și încercăm să găsim o soluție. Eu am mai avut o propunere, un compromis, despre acest lucru nu a vorbit nimeni în aceste zile, dar deocamdată nu am un răspuns la această propunere din partea colegilor. Eu luni, la discuțiile din coaliție, am spus în felul următor: dacă trece amendamentul nostru, vom vota în plen desființarea SIIJ și atribuțiile trec la Procuratura Generală și hai să lăsăm așa un an de zile, să vedem cum funcționează și când vom dezbate, când vom aproba legile justiției se pot face nuanțele și dacă sunt necesare, schimbările dorite. Dacă funcționează la Parchetul General, atunci sigur, putem merge mai departe. Dacă nu trece amendamentul nostru, atunci vom vota varianta Guvernului”, declarase Kelemen Hunor la RFI.