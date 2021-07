Definiţia neomarxismului, Chirieac vs Seidler. "Ei sunt adevăraţii neomarxişti, nu USR PLUS"

Analistul politic Bogdan Chirieac şi deputatul Cristian Seidler au discutat despre definiţia neomarxismului şi a progresismului, etichete puse pe cei care fac parte din USR PLUS.

Iată dialogul dintre cei doi, din debutul interviului pe care Cristian Seidler l-a acordat DC News.

„O posibilă definiţie a neomarxismului este ceea ce spunea într-un interviu excepţional în opinia mea profesorul Bogdan Teodorescu: ‚mulţi dintre liderii partidului dumneavoastră dar nu numai al dumneavoastră ci pe plan internaţional, global, nu găsesc soluţii ci caută vinovaţi’. USR în România, doamna Clotilde Armand – că ajungem la dânsa – are ca partener DNA-ul, nu are ca partener eu ştiu, aliaţii politici. Şi atunci noi devenim victime colaterale, iar verbul pe care dumneavoastră îl folosiţi este ‚a lupta’. Domnul Drulă luptă, doamna Armand luptă, domnul Stelian Ion luptă. Şi o să discutăm cu SIIJ şi cu darea UDMR afară de la guvernare. De aici vine...

Sigur că pe plan internaţional termenul este ‚progresist’. Fiindcă în mişcarea globală în care v-aţi integrat aţi introdus nişte legi care acum 20 de ani erau de neimaginat: drepturile pentru minorităţi duse la cel mai înalt nivel şi poate peste, în special cele sexuale; avem inclusiv taxarea asta pentru marile companii acolo unde-şi desfăşoară activitatea – e o piatră de hotar. De aici vin aceste denumiri. Dar repet, termenul politicos pentru dumneavoastră şi unanim acceptat pe plan internaţional este progresism, nu neomarxism. Noi, ca să vă mai ciupim, mai ales gazetarii, vă facem neomarxişti.

Comuniştii, şi ei luptau. Ei nu găseau soluţii, că nu au reuşit să facă o economie funcţională, nici în URSS, nici în România, nici măcar în RDG. Şi atunci faptul că şi dumneavoastră luptaţi, şi comuniştii ăia bătrâni, ciuma roşie, luptă, acest lucru vă faceţi neo fiindcă sunteţi tineri, neo şi neliniştiţi”, a subliniat Bogdan Chirieac.

„Înţeleg linia expunerii dumneavoastră. Diferenţa este că noi luptăm împotriva acelor comunişti şi a rezultatelor în societate ale acelor comunişti. Revenind la neomarxism: am ajuns la concluzia că termenul de neomarxist este folosit în România, de câţiva ani, referitor la noi, la USR PLUS, ca o sperietoare. Pentru că cei care nu fac o analiză atât de fină ca cea în care aţi intrat dumneavoastră şi domnul profesor anterior, ce aud? Noi vorbim, însă oamenii nu stau să asculte tot, sintetizează şi le atinge nişte puncte sensibile discursul public. Marxism înseamnă comunism, deci e ceva rău care i s-a întâmplat României. Neomarxism este noul comunism, deci ceva rău care stă să i se întâmple României.

E o manipulare foarte fină, în folosirea unui termen care, din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu ceea ce facem noi sau are prea puţine legături dar dacă e să folosim termenul acesta cred că am putea să-l folosim şi referitor la PSD de exemplu unde, Doamne fereşte, nu poţi să spui despre PSD că e neomarxist. Nimeni nu a făcut asta vreodată. Toată lumea respinge categoric ideea. (...) Din punctul meu de vedere, adevăraţii neomarxişti sunt cei de la PSD. Dar e o altă discuţie”, a spus Seidler.