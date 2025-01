Deficit bugetar istoric în România. Borza, avertisment. Să ne punem centurile de siguranță! Urmează probleme grave

„Din cauza generozității excesive a Guvernului, închidem anul 2024 cu un deficit bugetar istoric. N-am avut niciodată un deficit la valoare nominală atât de mare! Deficitul bugetar în 2024 este 152 miliarde de lei, cu venituri de 574 miliarde de lei și cheltuieli de 726 miliarde de lei. Acest deficit bugetar înseamnă, raportat la PIB, 8,64%. Este un deficit enorm”, a declarat Remus Borza.



Problemele se adâncesc: deficite comerciale și de cont curent



Remus Borza a atras atenția că, pe lângă deficitul bugetar, România mai înregistrează alte două dezechilibre majore:



Deficitul de balanță comercială – Ajunge la 34 de miliarde de euro, o valoare în continuă creștere. „Sunt foarte mulți bani în piață, din cauza majorărilor salariale și de pensii. Acești bani alimentează milioane de locuri de muncă, dar nu în România, ci în afară”, a explicat Borza.

Deficitul de cont curent – Valoarea acestuia atinge 28 de miliarde de euro, reflectând diferența dintre intrările și ieșirile de valută. „În 2024 n-a intrat niciun euro din PNRR, pentru că din cele 518 jaloane, avem îndeplinite vreo 80. Fondurile europene și investițiile străine au scăzut dramatic.”



„Românii din diaspora, cel mai mare investitor strategic”



Remus Borza a subliniat și importanța românilor plecați în străinătate, care au contribuit decisiv la susținerea economiei în ultimele decenii:



„Cele cinci milioane de români care au părăsit țara au trimis peste 120 de miliarde de euro în ultimii 15 ani. În 2022, remiterile au atins un record de 11 miliarde de euro, dar în 2023 și 2024 au scăzut la 8 miliarde. Nici în țările în care muncesc acești români nu mai este ușor, pentru că și acolo bate vânt de recesiune.”



Iată declarațiile complete pe acest subiect făcute de Remus Borza:



„Din cauza generozității excesive a Guvernului, închidem anul 2024 cu un deficit bugetar istoric. N-am avut niciodată un deficit la valoare nominală atât de mare! Deficitul bugetar în 2024 este de 152 miliarde de lei! Venituri de 574 miliarde de lei versus cheltuieli în valoare de 726 miliarde de lei. Acest deficit bugetar înseamnă, raportat la PIB, 8,64%. Este un deficit enorm. Dacă doar deficitul bugetar ar fi mare... să zicem că o mai scoatem la capăt, deși chiar și așa este greu, dar, din păcate, 2024 a consemnat încă două deficite foarte mari: deficitul de balanță comercială – ca diferență între valoarea importurilor și a exporturilor – la 34 miliarde de euro. Crește de la an la an. Are și explicație. Sunt foarte mulți bani în piață. Toate aceste majorări de salarii, pensii, de venituri n-au făcut altceva decât să finanțeze milioane de locuri de muncă, dar nu în România, ci în afară.



Fiind mulți bani în piață, multă masă monetară, adică 60 de miliarde de lei, excedentul de masă monetară din fiecare zi. Fiind mulți bani în piață, evident că există tentația de a ne lua mașini, electrocasnice, mobilă, iar toate acestea se iau din import pentru că sublima industrie românească, din păcate, în ultimii patru ani a contraperformat. Ultima dată când a avut un impact pozitiv în creșterea economică a fost în 2021, când a avut o pondere de 1% în creșterea economică. De atunci și până în 2024 inclusiv, industria a dat cu minus în ceea ce privește creșterea economică.



Vorbim despre cel de-al doilea deficit – deficitul de balanță comercială. Avem încă un deficit îngrijorător de mare – deficitul de cont curent. Ajunge la 28 de miliarde de euro. Acest lucru înseamnă diferența dintre intrările și ieșirile de valută din țară. Nu mai intră valută în țară. În 2024 n-a intrat nicio lescaie din PNRR. De ce? Pentru că din cele 518 jaloane, avem îndeplinite vreo 80. Din PNRR am luat 0. Fondurile europene și investițiile străine, în 2024, au scăzut. Erau în scădere și în 2023. Perioada maximă a fost 2022 – o guvernare liberală, cu premier Nicolae Ciucă – cu un record al investițiilor străine directe de 10,6 miliarde de euro și al fondurilor europene în jur de 11 miliarde de euro”, a zis Remus Borza.



„Cel mai mare investitor strategic al României e căpșunarul român, românul diasporez. Cele cinci milioane de români obligați să-și părăsească casele, să ia calea pribegiei, îndurând greutăți și discriminări, au fost cei care au ținut la liman economia României în ultimii 15 ani. Valoarea remiterilor românilor plecați afară depășește 120 de miliarde de euro. Am avut un record de 11 miliarde de euro în 2022, dar care în 2023 și 2024 a scăzut și el spre 8 miliarde de euro. De ce? Pentru că nici în Germania, Italia, Spania sau Marea Britanie nu mai umblă câinii cu colaci în coadă. Și acolo bate vânt de recesiune”, a conchis Remus Borza.

Vedeți mai mult în interviul acordat pentru DC News și DC Business:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News