Decizie grea a SUA. Joe Biden: Ne asigurăm că le este greu ruşilor/ Chirieac: Au reuşit să facă praf Armata Roșie. I-au făcut să muşte ţărâna

"Am înţeles că fiecare dintre sistemele Javelin produse are cam 200 de semiconductori. Ideea este să producem şi mai mulţi în SUA pentru că noi am fost şi pe lună, am inventat atâtea lucruri, le-am modernizat, am făcut mai multe decât alţii, dar iată ce s-a întâmplat. Nu am mai investit în ţara noastră, ne-am oprit investiţiile. Tocmai de aceea, trebuie să intrăm în joc şi să ne asigurăm că suntem primii producători pentru semiconductori, pentru CIP-uri de computere, care sunt atât de prezente în viaţa noastră, în telefoane şi în maşini.

"Ne asigurăm că le este greu ruşilor să le poată obţine"

Semiconductorii sunt foarte importanţi pentru capacitățile de apărare, lucru pe care îl ştim cu toţii. De aceea, ne asigurăm că le este pe cât de greu se poate ruşilor să îi poată obţine, pentru că sunt esenţiali pentru îmbunătăţirea situaţiei şi ne asigurăm că ne putem aproviziona cu ceea ce este necesar în această criză de semiconductori în SUA. Tocmai de aceea Congresul trebuie să voteze repede şi să ofere fonduri de urgenţă pentru Legea CIP-urilor, astfel încât ambele partide să voteze pentru producţia a zeci de milioane de CIP-uri", a spus Joe Biden.

"Au reuşit să facă praf Armata Roșie. I-au făcut să muşte ţărâna"

"Ei îşi produceau semiconductorii în China, fiind mai ieftin, și acum vor să îi producă în SUA, fiindcă, până la urmă, şi industria auto mondială este pusă pe stop pentru că nu au semiconductori în acest moment. Este foarte important ce spune Joe Biden, în sensul ăsta. Fiecare naţiune mare dorește să îşi producă singură semiconductorii. Şi UE are o astfel de politică - să facă în Europa fabricile de semiconductori.

Este mare bătaie pe rezervele de siliciu acum. Şi semiconductorii ăştia trebuie să îi faci din ceva. Este foarte important ce spune şi subliniază avansul tehnologic pe care îl au SUA. S-a dovedit, cu armele furnizate Ucrainei, că au reuşit să facă praf Armata Roșie. I-au făcut să muşte ţărâna. Cu armele antitanc, au scos tancurile din lupte - sute de tancuri şi alte vehicule blindate. Ceea ce dovedeşte că nu cantitatea este importantă, ci calitatea îşi spune cuvântul în domeniile astea de vârf", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

