În aceste cazuri, medicul stomatolog poate să recomande efectuarea unei radiografii dentare. Iată mai jos de ce sunt necesare radiografiile dentare și ce probleme pot detecta aceste investigații imagistice.

Ce este o radiografie dentară?

Radiografia dentară este un tip de investigație imagistică cu ajutorul căreia medicul stomatolog poate stabili mai precis care este starea dinților și dacă sunt anumite probleme de sănătate orală.

Radiografiile dentare sunt de două tipuri principale, intraorale (de exemplu, retroalveolară) și extraorale (panoramică, teleradiografia). O radiografie dentara oferă o imagine detaliată și precisă a întregului maxilar și a interiorului dinților. Pot fi detectate astfel carii, infecții, precum și diverse anomalii ale maxilarului.

De asemenea, înainte de a începe un tratament endodontic sau ortodontic, de a pune implanturi sau coroane dentare, este esențial ca medicul să aibă o vedere completa asupra stării danturii pacientului.

De ce sunt necesare radiografiile dentare

Există mai multe motive pentru care medicul recomandă pacientului efectuarea unei radiografii, iar printre cele mai frecvente se numără faptul că poate astfel identifica probleme dentare care nu se văd cu ochiul liber. Multe afecțiuni dentare apar în zone care nu sunt ușor accesibile sau care nu se văd deloc la examinarea clinică. Cu ajutorul unei radiografii dentare, medicul stomatolog poate detecta carii dezvoltate în jurul unor lucrări mai vechi sau între dinți, dar și boli precum pierderea osoasă cauzată de boli gingivale ori molari de minte impactați. De exemplu, cariile sunt vizibile sub forma demineralizării smalțului sau chiar a dentinei, iar acest lucru este vizibil pe radiografie sub forma unor pete negre prezente pe dinți.

O radiografie poate să indice, de asemenea, prezența unor tumori, chisturi sau abcese, fiind deci un instrument important pentru efectuarea unei evaluări complete a stării de sănătate a dinților. În afară de stadiile inițiale, abcesele dentare sunt, în general, vizibile pe radiografiile dentare după ce ajung la o structură osoasă.

Totodată, radiografiile dentare sunt necesare pentru monitorizarea danturii în timpul unui tratament, cum sunt cele ortodontice sau endodontice. Nu în ultimul rând, radiografiile dentare pot fi folosite pentru anticiparea evoluției și orientării dinților copiilor, dar și pentru monitorizarea măselelor de minte la adolescenți.

Avantajele radiografiilor dentare

Ca aproape toate investigațiile imagistice, radiografia dentară este o procedură simplă, ce nu cauzează durere ori disconfort pacientului. În plus, pentru efectuarea unei radiografii sunt necesare câteva minute. Prin simpla vizualizare a unei radiografii, medicul stomatolog este capabil să recunoască probleme și posibilele boli ale danturii. Diagnosticul inițial poate fi astfel confirmat sau explicat mai clar, dacă medicul nu a avut acces în anumite zone ale gurii. Radiografiile dentare sunt sigure pentru organism.

Chiar și în condițiile expunerii de două ori pe an, acestea ar fi echivalente unui procent de până la 1% din radiațiile la care oamenii sunt expuși zilnic într-un an, de la razele solare ori ecrane, de exemplu. Dozele de radiații utilizate pentru această investigație imagistică sunt extrem de mici, iar părțile corpului care nu trebuie iradiate sunt protejate de un guler și un șorț de plumb. În plus, medicii stomatologi evaluează riscurile și beneficiile, ținând cont de context și de starea de sănătate a pacientului, și, în funcție de acestea, recomandă sau nu radiografiile dentare.

Radiografiile dentare sunt efectuate într-un mediu corespunzător și sigur, în centre specializate sau în clinici stomatologice.

În concluzie, radiografiile dentare sunt un instrument esențial pentru stomatologi, pentru că le permit să verifice în mod eficient starea de sănătate orală a pacienților, înainte de a iniția un tratament. Radiografiile dentare nu sunt periculoase pentru sănătate și sunt necesare pentru efectuarea unui tratament stomatologic eficient.

