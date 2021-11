De ce sunt înnebuniți românii după manele și carpeta cu "Răpirea din Serai". Bulai, informație TARE: E foarte jenant! Nici mâncarea tradițională nu e românească

Sociologul Alfred Bulai și jurnalistul Val Vâlcu au vorbit despre documentarul BBC legat de maneliștii din România, despre manele și cultura pe care o avem în țară.

"Problema era de unde își ia banii și că îi ia din manele. Păi stai, domne, eu mă leg de rapperii americani? În America nu știu cu ce e mai bun sau mai cult sau mai elevant rapp-ul decât maneaua?! Și oamenii de acolo afișează luxul", a spus Val Vâlcu.

"Sociologic, manelele au fost atribuite unei anumite categorii de oameni, a existat o etichetă, deși e o chestie foarte ciudată, în sensul în care cei care ascultă manale sunt mult mai mulți decât cei care declară că ascultă manele. A existat o reacție a unei culturi deosebite, mai ales în anii 90, când veneam cu "Trandafir de la Moldova"", a completat Alfred Bulai.

"Dar la Operă nu se bate nimeni, n-am văzut coadă acolo", a mai spus Val Vâlcu.

"În perioada interbelică, consumul cultural era simplu. Acum, ca să mă înjure iubitorii de romanțe și muzică populară, Maria Tănase cânta pentru elite? Cei care mergeau să o asculte pe Maria Tănase la cârciumi sau mai știu eu unde, erau elite? Erau oameni obișnuiți, nu erau niște somități intelectuale! Deci nu a fost vreodată coadă la Opera Română. (...) Noi avem multe chestiuni de genul, de atitudine negativă față de un produs cultural în România.

Îmi aduc aminte când a venit o mare vedetă la noi acum câțiva ani și era fascinată de manele: Mamă, ce mișto sună, de texte inteligente aveți!

De ce au prins manelele? Pentru că textele aveau legătură cu viața obișnuită a omului, întâmplări din viața reală.

Alea comuniste pe care le-am moștenit noi, erau cu "Trandafir de la Moldova", cu teme central-universale sau alea politice precum "Macarale". În momentul în care noi nu știm, de fapt, că folclorul autentic nu era inventat de comuniști", a spus Alfed Bulai, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Nod în papură".

De ce aveau românii carpete cu Răpirea din Serai? "Mâncarea românească e turcească"

Tot în contextul cultural, Val Vâlcu l-a întrebat pe Alfred Bulai de ce românii aveau carpete cu Răpirea din Serai și de ce se găseau în număr atât de mare. Făcând referire la celebra carpetă, sociologul a deslușit misterul atracției și succesului manelelor.

"De ce Răpirea din Serai? Ai spus odată că e blestemul faptului că avea Ceaușescu contracte de muncă cu arabii, nu cu nemții. Se ducea lumea la muncă în Orient, nu în Occident", a spus Val Vâlcu.

"Momentul '48 pentru noi a fost un moment de schimbare culturală masivă. Noi purtam șalvari, turbane, mânca lumea baclava, e vorbea turcește. Noi am trăit într-o lume puternic influențată de turci, că tot ce avem noi mâncare tradițională e turcească: sarmale, mici, chifle, chiftele... ciorba de burtă, doar că ăia puneau mentă, noi am pus ce am avut pe acasă.

Avem cultura asta orientală, de asta au prins și manelele, pentru că ele sunt într-un spirit oriental, nu occidental. Au prins pentru că avem o istorie alături de otomani de secole. Asta e istoria noastră, bună, proastă, aia e! Nu avem ce să schimbăm. Din păcate, ce trebuie să învățăm noi este că ar trebui să ne mândrim cu tot ce avem, chiar dacă poate nu ne place. E foarte jenant", a mai spus Alfred Bulai.

Casa Poporului, "principalul motiv pentru care vin turiștii în România"

Mai mult, sociologul a dezvăluit că principalul motiv pentru care turiștii vin în România este ca să vadă Casa Poporului, o clădire pe care noi, românii, nu o apreciem deloc și despre care vorbim foarte urât. Astfel, el a făcut o comparație cu Palatul Versailles și a spus că merge să-l vadă, să-l admire ca o construcție impunătoare, cu o cultură aparte, nicidecum ca să-i găsească punctele negative.

"Motivul principal pentru care vin și pentru care erau trimiși turiștii în România este Casa Poporului. E firesc! Că în orice țară începi cu capitala. Și care e cea mai celebră construcție? Străinilor le place, că e ditamai construcția.

Nici eu nu mă duc la Versailles să zic: Bă, voi nu aveți nici măcar WC-uri calumea. Nu! Mă duc să văd, să admir. Francezul nu vorbește nașpa de Versailles (n.r. așa cum vorbim noi de Casa Poporului), iar noi nu am cultivat această mândrie", a dezvăluit Alfred Bulai.

Vezi mai multe în video: