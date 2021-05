De ce s-a prăbușit PNL? Petrache, explicația procentului devastator: Iohannis și-o ia din cauza partidului!

Iată ce a spus Marian Petrache când a fost întrebat de ce PNL a luat un scor atât de mic la alegerile parlamentare, mult sub PSD.

"Pentru că am vorbit de migranţii politici, de cei care trec de la un partid la altul, am jurat că nu primim traseişti şi i-am primit pe toţi. Pentru că am vorbit de lucruri pe care le vom face şi am apucat să fim la guvernare şi nu le-am făcut. Altfel nu văd de ce nu ne-ar fi votat. Cum adică preşedintele ia 66 la sută, şi partidul nu. Stau şi mă întreb, dacă nu aveam un candidat bun, cât lua partidul?

Niciodată nu a avut partidul un culoar aşa de bun ca acum", a spus Marian Petrache.

Iohannis, afectat de prăbuşirea PNL

Marian Petrache a explicat şi de ce imaginea lui Klaus Iohannis a început să fie afectată, o dată cu scăderea PNL în sondaje.

"Pentru că preşedintele, de multe ori, şi-o ia, între ghilimele, din cauza PNL. PNL nu face ce ar trebui să facă, şi pentru că toate lumea ştie că PNL înseamnă şi Klaus Iohannis, se duc cu nemulţumirea la şef, la ăla mare. Nu spun că e o guvernare proastă, dar dacă PNL ar fi avut o guvernare foarte, foarte bună, preşedintele era şi mai sus în sondaje", a mai spus preşedintele PNL Ilfov.

Ce se întâmplă cu USR-PLUS şi AUR

Bogdan Chirieac a spus că USR-PLUS rămâne constantă în sondaje, la 10-15 la sută, în timp ce AUR se situează şi el la 10 la sută.

"Haideţi să vă spun ceva. Copilul meu a venit la mine şi mi-a spus că a luat 7 la teză, cea mai mare notă. I-am zis 'băi, tată, hai să lămurim ceva. Ai luat 7!' Pe mine nu mă afectează ce face PSD-ul, ce face USR-PLUS. Pe mine mă doare partidul meu, de aia mă manifest cu riscul de a-mi atrage antipatii", a completat Marian Petrache.