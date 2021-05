De ce nu vei reuși niciodată în viață

„Să nu te superi pe mine. Rolul meu, în acest material, nu e să te umilesc, să-ți răpesc și ultima fărâmă de speranță, ci să-ți deschid larg ochii. Pentru că, vezi tu, eu am dat-o-n bară. Grav de tot. Și mi-ar plăcea să nu faci la fel.

Viața are plusuri și minusuri. Cu ce vrei să începem? Hai să punem plusurile: e frumoasă, ai ocazia să călătorești, iubești de câteva ori, întâlnești oameni interesanți. Ar mai fi unele plusuri, dar cred că te-ai prins. Să trecem la minusuri: e și urâtă, pierzi oameni, trebuie să muncești ca să te întreții, iubirea aduce la pachet și suferință, poți experimenta episoade de depresie, te chinui cu găsirea unui sens, poți fi lovit din toate părțile. La naiba, pare că sunt mai multe minusuri. În realitate, viața nu e despre plusuri și minusuri, ci despre cum interpretezi tu totul. Da, viața e o interpretare. A ta.

Te chinuie gândul că nu ai găsit un sens profund? Abandonează căutarea. Te vei prinde la momentul oportun. Ești singur de o bucată mare de timp? Nu-i nicio tragedie. Lucrurile se vor așeza când te aștepți mai puțin. Vânezi fericirea și nu o găsești? Fericirea nu e starea în care tu crezi că ești fericit. Începi să pierzi oameni din jurul tău? Așa curge timpul. Ai recunoștință, bucură-te când ei sunt încă lângă tine, profită de orice clipă.

Dacă te simți captiv în gânduri excesive, ai toate riscurile să eșuezi lamentabil în viață. E clar că ceva nu faci bine. Și nu ți-o spun cu superioritate sau aroganță, ci din unghiul omului care a căzut, s-a dat cu capul de toți pereții, a făcut cunoștință cu eșecul, a fost la un pas să pună punct (da, suicid). Cu toate acestea, acum am depășit totul. Mă simt un alt om. Văd lucrurile altfel. Sunt pregătit să rezolv un milion de chestii. Vreau să ajung la 60-70-80-90 de ani și să nu-mi pară rău când mă uit în urmă”, a precizat Vasi Rădulescu.

„Dacă aștepți să se alinieze toate planetele, să iasă Mercur din retrograd, să se alinieze și chakrele, nu vei face nimic niciodată. Mi-au luat trei ani până am avut curajul să fondez prima companie (Readers Do Good). Îmi făceam prea multe griji. Dar cum mă voi descurca? Cum voi găsi angajați? Cum voi convinge oamenii să cumpere ceva de la mine? Cum voi plăti taxele? De unde voi lua materiale? Eram copleșit. Într-o zi m-am apucat de treabă și, cu încercări, cu greșeli, acum am ajuns la un nivel acceptabil, în care stăpânesc lucrurile și nu mă mai sperie aproape nimic. Am învățat enorm. (...)

Vei eșua lamentabil în viață dacă nu vei avea grijă de tine.

Da, sunt medicul acela care preferă să consulte oameni sănătoși, care au grijă de ei. Mă înfioară câte boli evitabile văd. (...)

Vei eșua lamentabil dacă nu-ți faci o listă cu visurile tale și nu tragi tare pentru a împlini totul. Da, pe drum vei pierde motivația. Te vei plictisi. Dar continuă! Nu vine nimic peste noapte, ci greu, greu, greu. Nu te aștepta să ai succes în afacere din primul an. Nu te aștepta să ai corpul perfect după prima lună la sală. Nu te aștepta să ai viața ideală după o săptămână de schimbări pozitive. Păstrează picioarele pe pământ, ai umilință și nu uita că lucrurile bune se construiesc greu.

Vei eșua din plin dacă-ți păstrezi obiceiul de a gândi excesiv.

Ce am spus mai sus – nu te mai gândi la orice chichiță înainte să începi o afacere. Nu te mai gândi la orice aspect înainte să devii producător de conținut pe rețelele sociale (sunt alții mai slab pregătiți intelectual care-ți fac cu mâna din mașini scumpe, pentru că ei au gândit mai puțin, dar au ACȚIONAT). Nu te mai gândi la orice punct posibil negativ înainte de o relație de iubire. Nu te mai consuma cu orice piedică înainte să scrii o carte. Fă-o. Eu am scris zece cărți (șapte de adulți și trei de copii). Știi ce? Cărțile mele nu sunt niște capodopere. Dar am muncit la ele și am crezut în misiunea mea cu educația pentru sănătate. Și nu regret nimic.

Vei eșua lamentabil dacă vei cheltui prostește.

De multe ori cheltuim bani pe care nu-i avem. Încercăm să ne validăm social. Să impresionăm alți oameni. Oamenii care vor fi cu adevărat impresionați vor fi de personalitatea noastră, nu de haine, mașini, case. Dacă avem ce povesti, dacă ne comportăm simplu și frumos, dacă suntem empatici, oamenii care contează ne vor iubi”, a scris Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.

„Ceea ce construim apare greu. E nevoie de acțiuni repetate iar și iar, până devin automate, veritabile obiceiuri. Dar va merita din plin, crede-mă pe cuvânt”, a conchis medicul.