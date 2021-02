De ce nu este bine să mănânci ciorbă la prânz, dacă vrei să slăbești. Cori Grămescu, explicații

"Am în faţă o descompunere a unei porții de ciorbă. Am rugat-o pe mama să facă o ciorbă de văcuță decentă. Nu este cu smântână, nu are foarte mult cartof, este o porţie mititică de ciorbă. Am şi cântărit alimentele.

Avem 150 de grame de legume. Porţia de carne este de 60 de grame, este carne de rasol, grasă. Şi zeama de la ciorbă. Şi am făcut calculul. Amestecul de legume are 140-150 de kilocalorii, carnea are 130 de kilocalorii, iar zeama are 193 de grame şi eu am calculat-o cu un aport minimal de ulei, o linguriţă per porţie. Mai rezultă şi de acolo 100 de kilocalorii. În total avem 380 de kilocalorii.

În mod normal, la o masă de prânz, în regimurile de slăbire, prânzul înseamnă undeva la 500-600 de kilocalorii. Dacă mâncaţi doar atât, aveţi 350-400 de grame de mâncare la o masă. Dacă veţi mânca doar ciorbă la prânz, în decurs de o oră şi jumătate - două ore, fie vă apucă din nou pofta de mâncare, fie veţi resimţi în jurul orei 16.00 sau 17.00 o poftă semnificativă de dulce pentru că la prânz nu v-ați acoperit necesarul de fibre", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.