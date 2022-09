În perioada 12-18 septembrie 2022, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, va avea loc cea dea XI-a ediție a Festivalului Strada de C’ Arte. Directorul General BCU Carol I, doamna Mireille Rădoi, prezentă la emisiunea De Ce Citim, a oferit detalii despre bogăția evenimentelor culturale de săptămâna aceasta.

„Eu cred că viața culturală a unui oraș, capitală europeană, trebuie să fie un pilon pe care să desfășoare energia pozitivă a urbei. Este important să avem festivalul culturale și am crezut în acest lucru, de aceea acum 11 ani am lansat la apă „crucișătorul” Strada de C’Arte, un festival ambițios, părea imposibil la acea vreme. Pentru că răspunde unor nevoi reale am reușit să ajungem la ediția a XI-a. E adevărat, cu dificultăți, nimic nu se poate transforma aproape într-o tradiție culturală fără efort, fără resurse, fără un demers creativ extraordinar pentru că în fiecare an este o mare provocare să inovăm.” A declarat Directorul General al BCU Carol I.

Mai multe detalii în video:

Programul zilei de luni, 12 septembrie

17:00 – 18:30 – Aula BCU (Calea Victoriei, 88), – Deschiderea ediției a XI-a Strada de C’Arte și a ediției a XII-a a Festivalului Internațional de Poezie (FIPB)

Organizatori: Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” &Ioan Cristescu, managerul Muzeului Național al Literaturii Române, invitați: Sergiu Nistor, consilier prezidențial, Mohamed Ketata, directorul AUF, Dinu Flămând, directorul artistic al FIPB, lecturi publice: Nora Iuga, Ana Blandiana, Pavel Șușară, Ioan Es. Pop, Andrew Davidson Novosivschei

Moment muzical: Mircea Tiberian & Nadia Trohin

