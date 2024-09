De ce a întrebat de România, Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, înainte de începerea operațiunii de eliminare a lui Nasrallah

Acest lucru a fost dezvăluit chiar de dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu. Doctorul Berkovits vorbește foarte bine limba română. Născut în Maramureș în România în 1947, acesta este nu doar medicul, dar și prietenul premierului Benjamin Netanyahu.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, comentând eliminarea liderului grupării teroriste Hassan Nasrallah, doctorul Berkovits a dezvăluit că în urmă cu doar câteva zile, înainte ca Netanyahu să plece în Statele Unite ale Americii unde a susținut un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU, premierul Israelului s-a interesat de România.

Netanyahu a întrebat de România, dar nu a dezvăluit nimic din marea operațiune care urma să aibă loc.

„Eu mă aflu de peste 50 de ani în Israel și noi suntem zilnic amenințați cu distrugerea. Dar ceea ce vreau să vă spun, ca un element de curiozitate, e că înainte cu o zi ca premierul Benjamin Netanyahu să plece în Statele Unite ale Americii am purtat o discuție cu el. Am fost la el și am discutat câteva lucruri, nu însă militare.

Am vorbit însă de România și m-a întrebat de România. Deci el era preocupat de România în loc să îmi spună despre ceea ce se va întâmpla”, a transmis doctorul Herman Berkovits.

O operațiune spectaculoasă: Lichidarea lui Hassan Nasrallah, șeful grupării teroriste Hezbollah

Armata Israelului a anunțat azi că l-a lichidat pe Hassan Nasrallah, șeful Hezbollah.

Hassan Nasrallah a murit", a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, pe reţeaua de socializare X.



Totodată, şeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Herzi Halevi, a promis sâmbătă că va "lovi" pe oricine ameninţă Israelul, la scurt timp după ce armata a anunţat moartea liderului Hezbollah.



"Nu am epuizat toate mijloacele de care dispunem. Mesajul este simplu: oricine îi ameninţă pe cetăţenii Israelului, vom şti cum să ajungem la ei", a spus generalul Halevi într-un comunicat.



Gruparea teroristă a admis că s-a pierdut contactul cu liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, fără a confirma moartea acestuia, anunţată de Israel.





