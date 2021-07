De ce a fost astăzi paralizat Bucureștiul. Traficul inteligent al lui Nicușor Dan sau inteligența în trafic

Și, pe acest fond, Primăria București s-a gândit, marți după-amiază, să dea jos steagurile agățate printre copaci când este traficul mai mare, în miezul zilei. De ce să lucreze noaptea sau când este o oră mai liberă?! Nu, fix când este traficul mai mare, la oră de vârf, fix atunci când este mai aglomerat. Din acest motiv, s-au blocat ambele benzi de mers. Acesta este traficul inteligent al noului primar al Capitalei, Nicușor Dan, care salvează Bucureștiul. Sau asta este inteligența în trafic.

Traficul a fost blocat și dimineață

Amintim că o ceremonie militară a fost organizată, marţi, cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului aflat în Piaţa Aviatorilor din Capitală.

Ceremonia a început la ora 10,00. Au fost depuse coroane de flori în memoria eroilor aviatori, iar Regimentul 74 PATRIOT - unitate tactică de luptă înfiinţată la 1 decembrie 2018, care are ca misiune operaţionalizarea sistemului de rachete sol-aer PATRIOT - a primit Drapelul de Luptă.



Potrivit Ministerului Apărării, 'prin această ceremonie a fost omagiată memoria eroilor care, de-a lungul timpului, pe câmpurile de luptă sau în misiunile executate în teatrele de operaţii ori pe teritoriul naţional, au slujit cu devotament aripile patriei şi s-au alăturat escadrilei din ceruri'.

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene este sărbătorită, în fiecare an, la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloţilor.

Tudor Chirilă l-a luat la rost pe Virgil Ianțu după ce acesta din urmă s-a plâns de gunoaiele din Sectorul 1.

”Stiti de ce am privirea in sus? Sunt in plimbare prin sect 1 si din pacate nu ma pot uita in jos. #ilovebucharest @primaria_sector1”, a scris Virgil Ianțu pe Facebook.

Tudor Chirilă a spus că el suportă să trăiască printre gunoaie.

”Eu sunt dispus sa inghit putin gunoi ca sa scap de o companie care are contract pe 25 de ani, nu e in stare sa colecteze selectiv in 2021 ca nu are masini de genul asta si arunca totul la gramada crescand preturile de la sortare si pe deauspra are o valoare de contract egala cu o treime din bugetul anual al primariei. Cateodata ca sa te uiti in sus cu adevarat, tre sa mai privesti si in jos chiar daca nu-ti place ce vezi”, a fost mesajul lui Tudor Chirilă la postarea lui Virgil Ianțu.

Apoi, Virgil Ianțu i-a dat o replică lui Tudor Chirilă: ”Eu stiu sau macar sper ca intențiile celor de la primarie sunt bune si ca intr-adevăr vorbim despre un contract cu mari probleme, dar in acelasi timp, cred ca primaria trebuia sa faca orice pentru a asigura curățenia sectorului, chiar daca acest lucru revenea prin contract si in cazul unei situatii litigioase, firmei de salubrizare. Crede-ma ca in zona mea trec pe langa dealuri de gunoi si e degradant. Atat. In rest, privesc atent in jurul meu, nu doar in sus. Bafta in tot ce faci!”

”Pentru cei ce nu au inteles metafora privitului in sus, era tocmai un mod de a atrage atentia la ce vad zilnic uitându-ma in jur”, a mai scris Virgil Ianțu.