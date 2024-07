De ce a dat Sebastian Damian (3 Oaks Gaming) Londra pe București: "Nu are nicio logică. Calitatea vieţii este alta"

"Am studiat în România, apoi am plecat de aici şi am studiat în Belgia. Când eram acolo, student fiind, îmi doream mulţi bani ca toată lumea şi am zis ca cineva să îşi permită salariul pe care îl vreau eu trebuie să fie corporație. Pe vremea aia, visam la Nokia. Am venit câţiva ani în România, mi-a plăcut - am lucrat pentru Nokia, pentru HP. Așa mi-am început cariera. A fost frumos, am stat câţiva ani şi am plecat la Londra, unde am crescut frumos, am ajuns să fac management de echipe comerciale. Am făcut business şi am coordonat echipe comerciale acolo.

La un moment dat, am trecut pe partea asta de IT, jocuri, gambling, în care am decis că nu vrem să avem o echipă în Londra din motive evidente - poţi să îţi iei oriunde altundeva dezvoltatori 3 la preţ de 1 în Londra. Am început să investim, am crescut, iar familia mea rămăsese în România. Am început să vin din ce în ce mai des în România, motiv pentru care mi-am dat seama că nu are nicio logică să am o proprietate în Londra şi să locuiesc în Bucureşti. Aşa că aici suntem, m-am mutat de câţiva ani şi sincer este locaţia perfectă. Mi se pare excepțional, mult peste multe alte capitale europene. Poate nu este arhitectura aia pe care o vedem, că avem istorie diferită, dar lumea este alta, calitatea vieţii este alta, cum te simţi tu ca român în ţara ta e altceva", a spus Sebastian Damian, la DCNews TV.

Obiectivele 3 Oaks Gaming pe piața românească

"Piaţa românească este una foarte promiţătoare şi pentru noi, dar şi pentru multe alte companii. Este cea mai mare piaţă din regiune, cea mai bogată din regiune şi atunci decizia noastră de a intra în România a venit relativ natural. Ok, investiţia în capital uman este relativ la fel dacă intri într-o ţară mică sau în una cu potenţial mai mult.

Unde vrem noi să ajungem? Luăm totul pas cu pas. Avem câţiva paşi de făcut. Avem câţiva parteneri cu care trebuie să începem să lucrăm, dar suntem pe drumul cel bun. Am semnat câteva contracte mari, frumoase în România, pe care încercăm acum să le punem să fie live, să înceapă să producă pentru noi şi pentru clienţii noştri, însă avem, într-un fel, siguranţa că produsul pe care îl avem este ce trebuie pentru piaţă şi sperăm ca, în 2-3 ani, să ajungem să avem un market share. Adică să controlăm oarecum la 4% - 6% din piaţa de jocuri de cazino din România, ceea ce cred că este o ţintă în mişcare, dar realistă", a mai spus Sebastian Damian.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News