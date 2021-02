David Attenborough, despre schimbările climatice, în fața Consiliului de Securitate ONU: „Vom avea parte de colapsul a tot ceea ce ne oferă siguranță”

„Dacă continuăm pe drumul acesta, vom avea parte de colapsul a tot ceea ce ne oferă siguranța de care ne bucurăm: producția alimentară; accesul la apă potabilă; temperatura ambientală locuibilă; lanțul trofic din oceane.

Dacă natura nu mai poate susține cele mai de bază nevoi ale noastre, atunci o mare parte din restul civilizației se va prăbuși rapid. Nu vă înșelați: schimbările climatice sunt cea mai mare amenințare la adresa siguranței pe care omul modern a întâlnit-o vreodată”, a transmis David Attenborough.

Guvernele au o responsabilitate uriașă. Orașe întregi pot dispărea rapid

„Nu sunt invidios deloc pe responsabilitatea pe care acest fapt o pune pe umerii voștri și ai guvernelor voastre. Unele dintre aceste amenințări vor deveni cu siguranță realitate în câțiva ani. Altele ar putea, în timpul vieților tinerilor din zilele noastre, să distrugă orașe și societăți întregi, chiar alterând stabilitatea lumii întregi.

Poate cea mai semnificativă învățătură din ultimele 12 luni a fost că nu mai suntem națiuni separate care au de câștigat doar din îngrijirea propriilor nevoi și asigurarea propriei securități. Suntem o singură specie cu adevărat globală a căror amenințări sunt împărțite și a cărei siguranță trebuie să vină în final din acțiunile colective, în interesul tuturor”, a mai spus naturalistul.

Rămâne speranța acțiunii imediate care poate schimba cursul dezastrului

„Cred cu tărie că, dacă acționăm suficient de repede, putem să revenim la un stadiu stabil. Ne va provoca să punem sub semnul întrebării modelele noastre economice și în ce ne plasăm valoarea. Să inventăm industrii cu totul noi, să recunoaștem responsabilitatea morală pe care țările bogate o poartă restului lumii și să valorăm natura mai mult decât banii.

Prin cooperare globală, am putea realiza mult mai multe decât învingerea schimbărilor climatice. Am putea crea în sfârșit o lume stabilă, sănătoasă, în care resursele sunt împărțite echitabil. Am putea, pentru prima dată în istoria umanității, să cunoaștem ce înseamnă să fii în siguranță”, a încheiat Attenborough.