Daniel Tudorache, ameninţat: "Ai grijă cum votezi! Îţi dăm foc ţie şi familiei tale!". Parlamentarul, hotărât să meargă la poliţie

Daniel Tudorache, deputat PSD şi primar al Sectorului 1 în mandatul 2016-2020, a anunţat că a primit un mesaj de ameninţare legat de votul pe legea privind certificatul verde.

"Am primit azi acest mesaj, care îmi demonstrează o dată în plus că s-a ajuns prea departe! Am mai declarat de câteva ori că nu voi vota certificatul verde, dar nu din motive de acest gen. Nu sunt deloc intimidat de amenințări și sunt hotărât să fac plângere la poliție", a transmis Daniel Tudorache pe Facebook.

Coronavirus: În Germania certificatul verde devine miercuri obligatoriu la locul de muncă şi în mijloacele de transport

În Germania intră miercuri în vigoare măsurile antiepidemice adoptate săptămâna trecută de parlamentul federal (Bundestag) într-o încercare de a frâna înmulţirea necontrolată a cazurilor de COVID-19, astfel că certificatul verde va deveni obligatoriu la locul de muncă şi pentru folosirea mijloacelor de transport, relatează agenţia EFE.



Aceasta înseamnă că persoanele nevaccinate şi cele netrecute prin boală vor trebui să prezinte un test de COVID-19 negativ efectuat cu cel mult 24 de ore înainte pentru a avea acces la locul de muncă, pentru a călători cu trenul şi avionul, precum şi pentru accesul în metroul şi autobuzele urbane. Autorităţile locale au luat măsuri pentru implementarea acestor decizii, dar recunosc că verificarea extinsă a certificatelor în transportul public va fi dificilă.



În plus faţă de măsurile stabilite la nivel federal, landurile germane au luat şi alte decizii. De exemplu, guvernul regional al oraşului-stat Berlin, capitală a Germaniei, a înăsprit restricţiile aplicate nevaccinaţilor pentru accesul în spaţiile publice, în timp ce alte regiuni germane au luat măsuri de limitare a contactelor persoanelor care nu sunt imunizate.



Senatul din Berlin a decis astfel interzicerea accesului persoanelor nevaccinate în centrele comerciale, cu excepţia celor cu produse de primă necesitate. De asemenea, inclusiv persoanele vaccinate vor trebui să prezinte un test negativ pentru a intra în spaţiile recreative sau de divertisment unde nu se poate purta mască, cum sunt de exemplu restaurantele.



Compania de transport public din Berlin a anunţat că vor fi efectuate de către controlori, cu sprijinul poliţiei, verificări aleatorii ale certificatelor verzi. Călătorii care nu le deţin vor fi daţi jos din mijloacele de transport şi amendaţi.



Spre deosebire de alte landuri germane, Berlinul nu va renunţa la tradiţionalele târguri de Crăciun, dar vor avea acces acolo doar persoanele vaccinate anti-COVID-19 sau cele trecute prin boală. Nu vor fi interzise nici evenimentele ce adună multă lume, precum concertele sau partidele de fotbal, dar acestea se vor desfăşura cu limitarea participării.



Noile restricţii au fost decise după ce multe spitale din Berlin, unde în ultimele 24 de ore au fost confirmate 3.262 de noi cazuri de COVID-19, sunt copleşite de internări şi au fost nevoite să anuleze intervenţiile chirurgicale care nu sunt urgente. Directorul spitalului berlinez St. Gertraudekrankenhaus a declarat marţi că în unităţile sanitare din capitala germană mai sunt libere la ATI doar 85 de paturi, şi nu exclude ca în curând să se recurgă la trierea pacienţilor.



În acest timp, şi alte landuri germane instituie restricţii antiepidemice pentru a încerca să stăvilească valul agresiv de infectări. De pildă, în Bavaria sunt închise barurile şi cluburile, iar pentru accesul la celelalte activităţi recreative este cerut un test de COVID-19 negativ chiar şi pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală. De asemenea, este limitat numărul persoanelor în centrele comerciale, iar faimoasele târguri de Crăciun bavareze nu vor mai avea loc anul acesta.



Alte landuri federale germane, precum Turingia sau Baden-Württemberg, iau în cacul interdicţii de circulaţie pe timp de noapte, măsură deja în vigoare în Saxonia.



Germania (ţară cu o populaţie de circa 83 de milioane de locuitori) a înregistrat în ultimele zile cifre ale infectărilor fără egal de la începutul pandemiei, depăşind săptămâna trecută pragul zilnic de 65.000 de cazuri de COVID-19, în timp ce rata sa de vaccinare, de 68%, este printre cele mai reduse din Europa de Vest, informează Agerpres.