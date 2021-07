Dani Oțil, mesaj acid după ce a apărut GRAVID în direct. Experiment GENIAL - VIDEO

Dani Oțil a intrat GRAVID în direct. Apariția care te lasă fără cuvinte

Dani Oțil este unul dintre cei mai iubiți prezentatori TV, iar umorul lui este cunoscut deja de lumea întreagă.

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani nu încetează să uimească în fiecare zi, ia de data aceasta, ipostaza în care a apărut în emisiune, în direct, i-a lăsat muți de mulți și i-a amuzat în același timp.

În stilul său caracteristic, Dani a făcut haz de necaz în ceea ce privește femeile însărcinate, dând mai multe exemple cu soția sa, Gabriela Prisăcariu.

Vezi AICI imaginile cu Dani Oțil din timpul emisiunii. Ce i-a spus Ramona când l-a văzut.

Video genial. Dani Oțil, mesaj acid

Acum, la câteva ore de la apariția în direct, Dani a publicat un videoclip pe Instagram în care a arătat tot procesul în care s-a însărcinat și a transmis cu acează ocazie și un mesaj dur. Prin experimentul său, a vrut să transmită un mesaj tuturor bărbaților care nu cred cât de greu le e femeilor însărcinate să facă anumite activități.

"Dedic acest filmuleț tuturor gravidelor, dar și bărbaților care sunt tătici și care ar trebui să știe că orice vorbă aruncată din greșeală sau voit, se poate întoarce împotriva lor. Am avut curajul și nesăbuința acum câteva zile să-i zic că nu pare că are o burtă mare și grea și din motivul ăsta m-am pus să port pepenele ăsta toată ziua, la toate activitățile mele. Pepenele are aproximativ 11 kilograme, l-am calculat și l-am fixat cu foarte mare greutate, nu știu cum Dumnezeu se fixează bebelușii.

Azi va trebui să facem activitățile normale ale unei gravide. În primul rând, închisul pantalonilor care este imposibil. Evident, există pantaloni de gravide, dar am uitat să-mi iau (...)", a spus Dani Oțil.

Experimentul lui a continuat în video, iar gestul lui a amuzat-o copios pe Gabriela Prisăcariu, cea care l-a și filmat în activitățile sale.

"Experiment. Gravidele sunt eroi fără capă", a scris Dani Oțil în dreptul videoclipului.

"O iubesc și mai mult pe soția mea acum"

După ce i-a "tras de urechi" pe români, Dani a mărturisit că o iubește și mai mult pe Gabriela Prisăcariu.

"După două ore de burtă, o iubesc și mai mult pe soția mea", a spus el, în direct la Neatza cu Răzvan și Dani.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, părinți pentru prima dată

Dani Oțil a anunțat într-o postare publicată pe pagina de Facebook că va deveni tătic.

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceți un copil... Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre... Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă și bebelușii insule...Pentru toți... Hai ca am glumit...nu pt voi, ci pentru noi...O să avem un copil!”, arată postarea.

„Am decis să spun aici, pentru că în curând mi se va vedea burta și se vor face speculații. Promit să mă refac repede”, a intervenit Gabriela Prisăcariu în textul postării.

De asemenea, partenera lui Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu, a scris pe Facebook că „am tot primit mesaje de genul *Să te văd după ce faci un copil dacă o să mai arăți așa!* Challenge accepted!”.