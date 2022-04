Dana Marijuana încă vorbește cu iubitul ei mort de două luni. „Facem lucruri împreună în continuare”

Daniel Burlacu și Dana Marijuana trăiau o poveste frumoasă de dragoste.

Artista a dezvăluit că încă nu a putut trece peste moartea sufletului ei pereche. Daniel Burlacu a decedat acasă, în urma unui accident, după ce a căzut de pe o scară.

Iubitul Danei Coteanu, avea trei copii și era fost campion mondial la kempo.

„Iubirea noastră-i veșnică și pură …suflet mare, bun și minunat, te iubim”, a scris Dana Marijuana atunci, pe Facebook.

„Sunt încă împreună cu el”

„Nu l-am pierdut, nu sunt fără el, sunt împreună cu el și nimic nu se termină. Îl simt că este lângă mine, facem lucruri împreună în continuare, văd semne de la el. E cu mine!”

„Urmăresc semnele cerului, semnele planetelor. Văd multe chestii acolo. Aștept la un moment dat revenirea lui!”, a afirmat Dana Marijuana, la Antena Stars.

„Un suflet foarte mare de lumină, o lumină extraordinar de mare, care mă aprindea tot timpul și îmi dădea curaj.”

„Cu ajutorul lui am reușit să cânt pe cele mai mari scene, cu ajutorul lui am reușit să scriu o carte, cu ajutorul lui am reușit să vorbesc despre iubire și să pictez.”

„Nu vreau să vorbesc la trecut”, a scontinuat artista.

