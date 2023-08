Dan Şucu, apostrofat în parcarea stadionului de un suporter rapidist. "Nu ai idee ce înseamnă Rapidul"

Concret, un suporter al giuleştenilor a intrat în sala de conferinţe de la stadionul Rapid şi l-a apostrofat pe Cristiano Bergodi când acesta susţinea conferinţa de presă.

"Așteaptă să termin! Un moment, te rog", a spus, nervos, antrenorul Rapidului, după ce a fost întrerupt.

Suporterul a fost rugat să părăsească sala, s-a conformat, însă l-a aşteptat în parcare pe patronul Dan Şucu. În timp ce acesta se îndrepta spre maşină cu soţia sa, suporterul i-a strigat "Nu ai idee ce înseamnă Rapidul", scrie Digisport.

Dugandzic, după meci: Nici dacă jucam 3 zile nu dădeam gol

"Nu prea am cuvinte să descriu, două autogoluri, unul în meciul trecut, am ratat multe ocazii, eu în special. Cred că puteam juca trei zile și nu am fi putut marca. Am pierdut trei puncte în Giulești, nu știu ce să spun. Nu îmi amintesc un astfel de meci în carieră.

Am avut trei ocazii foarte mari, e foarte rar în viață să vezi un astfel de meci. Nu am o explicație, dacă aș fi avut atunci ar fi fost ușor de rezolvat. Nu am reușit să revenim în meci după ce am primit gol, nu am o explicație. Cu siguranță e o criză, avem o singură victorie în cinci meciuri. Rapid e un club mare, avem obiective mari în acest sezon, mai sunt multe meciuri până la final, vom încerca să ne redresăm.

Suntem sportivi, vom continua să ne antrenăm, să dăm ce avem mai bun, nu avem alternative, dar după ploaie vine soarele. Suntem pe locul 11, vom încerca să ne revenim și asta este”, a declarat Marko Dugandzic, citat de Prosport.

Mircea Lucescu îl apără pe Cristiano Bergodi

"Un scor nereal faţă de ce s-a petrecut pe teren. E presiunea foarte mare, stadionul e extraordinar, iar la ei sunt încă jucători care nu s-au adaptat. Se vede asta. Ceva mai mult individualism, faţă de jocul Petrolului.

Rapidul nu merita să piardă. Campionatul e lung, echipa îşi poate reveni. E important ca suporterii să fie alături de ei, să poată ieşi dintr-o asemenea situaţie. E o răspundere teribilă pe care o au faţă de răspunderi.

Trebuie să înţeleagă că au un antrenor cu experienţă în România. Nu se poate pune la îndoială profesionalismul lui. La ce ghinion au avut, e incredibil.

După o astfel de înfrângere, mulţi jură că nu se mai înorc. Asta durează două-trei zile. Rapidul îşi poate reveni cu un astfel de public„, a spus Mircea Lucescu după Rapid – Petrolul 0-2.

