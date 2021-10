Dan Negru: Văd că s-au ascuțit cuțitele între mine și Cabral. Care e, de fapt, adevărul

„Văd că s-au ascuțit cuțitele între mine și Cabral și sunt pline ziarele de "lupta" noastră. Acu', serios, e glumă. Mă leagă o amiciție plăcută de Cabral de mulți ani... Am povestit și azi-noapte vreo oră la telefon. Dar n-am povestit niciodată legătura mea cu începuturile showului lui... Cabral, pot să spun? Cu câteva săptămâni înainte ca showul lui să înceapă la Pro, ne-am întâlnit. Avea emoții. Family Feud (Ce spun românii) era un format tv pe care l-a mai încercat și Antena. (...) În 1976 a apărut formatul în America, inventat de Mark Goodson care avea o regulă: "follow the rules". Azi, nimeni n-o face mai bine decât Cabral... Azi, show-ul lui, "Ce spun romănii", e de trei ori mai urmărit decat celelate programe difuzate de Kanal, Antena si Prima la ora aia. O spun cu fair-play pentru că fair-play e tot ce rămâne după noi!”, a scris Dan Negru pe contul de Facebook.

„Într-o zi am să vă povestesc și cum am fost la un pas să mă bat cu adevărat cu Cabral. Dar asta e altă poveste tot despre fair-play, caractere si moralitate. Altă dată”, a mai zis Dan Negru.

Cabral, reacție

Cabral a reacționat în urma mesajului publicat de Dan Negru. „Stai, mă?! Deci nu ne-am certat?!?? Pfeai... eu deja eram pe flotări și abdomene, mare bătaie ce prevesteam!! Apropo de partea a doua a poveștii... trebuie s-o spui cândva și public. Serios”, i-a zis Cabral.

Cabral și Andreea Ibacka, dezvăluiri după ce au devenit părinți de băiat

Andreea și Cabral Ibacka au devenit părinți pentru a doua oară, de această dată părinți de băiat.

Cabral a fost cel care a făcut anunțul, pe rețelele de socializare.

„Gata. Totul bine. E băiat și e bine.

Andreea Ibacka e bine și ea.

Eu sunt acasă cu Namiko. Și vă mulțumesc din inima meu pentru toate urările pe care le-ați aruncat către noi azi. Și pe care vi le întorc cu drag.

P.S. E a treia oară. Și tot leșinat și plâns, plin de muci și vălelei sunt...", a scris el pe pagina de Facebook.

„Mă cert cu Andreea Ibacka prin video-call.

Eu îi spun că cel mai potrivit nume pentru băiat este RAGNAR.

Ea nu și nu, că nu-i place.

Vine Namiko și spune senină:

- Mie îmi place Leagăn, e nume foarte frumos", a mai scris Cabral pe pagina de Facebook.