"Europa nu vrea o confruntarea cu Federaţia Rusă"

"Dacă noi, europenii, vom fi lăsaţi de capul nostru, primul gest care se va face va fi o reechilibrare a relațiilor cu Federaţia Rusă. Europa nu vrea o confruntarea cu Federaţia Rusă. (...) Care va fi relaţia acestei Europe autonome strategice cu China, aici este de discutat. În momentul acesta, europenii vor să aibă relaţii economice cu chinezii pentru ca prosperitatea europeană să continue, dar nici nu vor să facă confruntare său război potenţial cu chinezii, adică să li se alăture americanilor. Este o poziţie aproape imposibil de imaginat pe teren, dar asta se doreşte şi asta se sugerează în acest moment", a spus Dan Dungaciu, la DCNews TV.

Vezi și: Rușii rămân „captivii” lui Stalin, la decenii după represiunea stalinistă împotriva lor. Dungaciu: Nostalgia unei perioade în care conduceau lumea

"Aceste falii politice şi strategice vor avea efecte şi la Bucureşti"

"Totul se va modifica. Suntem într-o situaţie în care a gândi cu reperele, criteriile şi oamenii trecutului ar fi o greşeală strategică. Este ca în celebra scenă din "Nașul", când fostul consilier al familiei fratelui vitreg a fost destituit. I s-a spus: "Nu mai eşti consilierul familiei". "Dar de ce? Nu am fost credincios, nu am fost loial, nu am adus bani, nu v-am ajutat? - "Ba da" - "Şi de ce mă daţi afară?" - "Pentru că tu ai fost foarte bun consilier pe pace. Noi acum intrăm în război". Nu în sensul că vom intra mâine în război, ci că lumea se va schimba aproape radical şi ea se schimbă sub ochii noştri. Aceste falii politice şi strategice vor avea efecte care vor ajunge şi la Bucureşti şi nu avem cum, nici dacă am vrea, să ne facem că nu le sesizăm", a mai spus analistul.

Vezi și: AUKUS, ”efecte de CATACLISM”. Dungaciu: NATO va primi o LOVITURĂ semnificativă. Se întâmplă sub ochii noștri, cu consecințe

AUKUS, ”presiune politică fără precedent” în România. Dungaciu: Marea întrebare pe care o evităm cu disperare

Interviul complet, în materialul video de mai jos: