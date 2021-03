Dan Bittman, atacuri în rafală la adresa autorităților: Cei care iau măsurile astea sunt conspiraționiști. "Nu avem epidemie, este o invenție". VIDEO

„Acum e la 3 la mie, dar cifrele sunt umflate. Și nu suspectez, ci sunt sigur! Eu stau la aer, îi îndemn pe români să iasă și să se bucure de primăvară. Apropo de datele științifice, singura doamnă care reușește să facă un test științific la nivel național este doamna de la Oradea, Laura Groșan. Am dovezi! Doamna are niște statistici ce pot fi verificate.

Eu le respect actualele legi, dar nu sunt bune! De un an de zile nu reușesc experții să facă un studiu ca lumea. De un an de zile încercăm să înțelegem specialiștii, nu mai am răbdare încă un an să se facă studii pe noi. Sunt într-o zonă agricolă a României, dar într-un județ cu incidență mică. Nu-i nimic științific din ce spun oficialitățile. Măsurile sunt luate ca românilor să le fie din ce în ce mai rău. Împotriva prostiei, nu pot sa conspiraționez. Cei care iau măsurile astea sunt conspiraționiști. Ne înghesuim în metrou și magazine, iar politicienii ar trebui să țină cont, pentru că oamenii încep să nu-i mai asculte. Dacă după un an de restricții luate de la Arafat în jos, nu s-a întâmplat nimic, am avut 4 la mie, am ieșit la vot, de ce nu încercăm metoda Suediei, care are măsuri de bun simț. Anglia, de când a ieșit din UE, toți vor să i-o tragă la joale. La noi, măsurile guvernului au eșuat”, a declarat Dan Bittman.

„Vreau să revin la o țară normală"

Muzicianul a criticat măsurile luate de către autorități, ba chiar a susținut faptul că pandemia de COVID-19 nu există.

„Vreau să revin la o țară normală, fără ordonanțe, care nu au făcut bine de un an de zile. Apropo de CNSU, nu e niciun doctor acolo. Să ne punem întrebarea dacă acei oameni știu despre ce vorbesc. Eu m-am conformat unor legi idioate de un an de zile. Nu avem epidemie, este o invenție. Pandemia se declară la 8% din populația lumii. Dacă aveam pandemie, aveam 100.000 de morți deja în România. În Australia nu e pandemie, în Arabia Saudită nu. Acolo sunt oameni care au capul pe umeri. Nu acestea trebuiau să fie măsurile luate de autorități. Am respectat legile, am făcut ce ni s-a spus, dar este un haos total, și nu de la HoReCa”, și-a încheiat Dan Bittman intervenția la Realitatea PLUS.