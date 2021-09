Dan Barna s-a întâlnit la Cluj cu Emil Boc: Da, confirm lucrul ăsta. Este o situaţie foarte clară. Dacă nu, le urăm succes

„Da, confirm lucrul acesta, am văzut și în presă, am avut o întâlnire cu primarul Clujului, domnul Emil Boc, căruia i-am transmis foarte clar că ideea de a continua cu Florin Cîțu nu este o este o opţiune pe masă. Nu este un moft, nu este un punct de vedere pe care-l exprimăm într-un context în care să așteptăm primim ceva. Este o situație foarte clară. În această coaliție, premierul a pierdut sprijinul unuia dintre membrii coaliției, respectiv sprijinul USR PLUS și este nevoie ca PNL să vină cu un alt premier. Altfel, mergem în opoziție și le urăm succes alături de PSD”, a declarat Dan Barna în cadrul dezbaterii USR PLUS de vineri seară.

Barna şi Cioloş, declaraţii despre posibila suspendare a lui Iohannis

"Preşedintele României, şi prin Constituţie, ar trebui să joace un rol de moderator, să aducă la aceeaşi masă membrii coaliţiei, în cazul de faţă. Mă aştept ca preşedintele să îşi joace acest rol. Eu nu sunt adeptul unei abordări agresive, violente. Au mai fost cazuri de suspendare ale preşedintelui, şi ştim unde s-a ajuns. Nu mi se pare că s-a rezolvat ceva cu asta, ci mai mult s-au creat alte probleme. Eu sper ca preşedintele să îşi asume tot mai mult acest rol, lucru care nu s-a întâmplat neapărat în ultima perioadă, când mai mult USR-PLUS a fost tras de urechi.

Sigur, preşedintele poate să aleagă dacă vrea să joace un rol activ în soluţionarea acestei crize sau nu. Dar eu personal nu cred că o suspendare, care nu depinde oricum de USR-PLUS, l-ar face pe preşedinte mai activ", a replicat Dacian Cioloş.

"Când am pornit noi pe acest drum în 2016, ştiam că nu va fi uşor. Vreau să ieşim din logica în care ne plângem şi suntem necăjiţi că nu ne ajută preşedintele. Am intrat într-un mediu politic despre care ştiam că nu ne va susţine, ştiam că îi vom produce neplăceri, aşa cum vedem şi în aceste zile în care noi arătăm că un cuvânt dat trebuie să fie respectat. Nu cred că perspectiva suspendării preşedintelui este pe bune o linie în care noi trebuie să credem. Noi trebuie să continuăm să rămânem fermi pe reformele la care ne-am angajat şi să confirmăm speranţa adusă înapoi pentru românii din ţară şi diaspora zilele astea. Speranţa că ne vor ajuta celelalte componente ale sistemului politic este una naivă", a declarat şi Dan Barna.