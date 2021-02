Dan Barna EXPLICĂ faza cu ochelarii "SĂRITORI" din Parlament: COME ON!

Vezi și: Val Vâlcu, comentariu TARE după faza cu Barna şi ochelarii

Prezent în Camera Deputaților, Dan Barna și-a scăpat, la un moment dat, ochelarii, însă nu s-a ridicat să-i recupereze. În schimb, una dintre colege a chemat pe cineva să-i recupereze ochelarii, moment în care Dan Barna i-a indicat cu degetul unde i-au căzut ochelarii.

Tudor Mușat, moderatorul emisiunii de la B1 TV, l-a pus să explice momentul: "Ați devenit senzația internetului. V-au căzut din greșeală ochelarii și s-a creat cumva un fel de lanț al mesajelor codificate. Dvs. v-ați uitat la șefa de cabinet a premierului, șefa de cabinet a premierului s-a uitat scurt, a făcut niște semne către un funcționar al Parlamentului și așa vi s-au cules ochelarii după niște zeci de secunde. Întrebarea este de ce trebuie să vină cineva? Nu puteți părăsi postul să vă recuperați ochelarii?".

Cum explică Dan Barna incidentul

"FALS! Nu, nu, haideți că nu rostogolim... Observați că nu am făcut niciun semn nimănui, nu m-am uitat nici în stânga, nici în dreapta din momentul în care ochelarii au căzut, până în momentul în care a venit Valentin, colegul nostru. Povestea e de o banalitate explicită. Am așezat ochelarii pe aparatul de vot, s-au rostogolit și au căzut și am spus, ok, poate să stea pe jos până se termină discursurile ca să nu deranjez. Nu există un protocol pentru așa ceva, să nu pot să mă ridic, nu e o activitate frecventă să-ți cadă ochelarii, se întâmplă din când în când. Nu m-am repezit să-i iau. În general sunt o persoană care nu se repede la nimic, stă, se uită, se gândește... Ochelarii săritori!

Colega mea a observat că mi-au căzut ochelarii și a încercat să mă ajute, a fost un gest de amabilitate uman, i-a făcut semn colegului Valentin. A venit, m-a întrebat unde sunt, i-am arătat, omul i-a luat și mi i-a dat. Când am văzut știrea dimineața am zis, COME ON, au căzut ochelarii! O întâmplare de o banalitate absolut cotidiană, nimic ostentativ! Nu m-am întors, nu am zis aoleu, să-mi aducă cineva ochelarii!", a declarat Dan Barna.

Vezi VIDEO cu momentul: