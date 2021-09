Dan Barna, atenţionare pentru useriştii care au criticat moţiunea comună cu AUR: E destul de evident care sunt ăştia

Liderul USR PLUS Dan Barna i-a criticat pe membrii USR PLUS care au denunțat faptul că parlamentarii au semnat moțiunea de cenzură împreună cu AUR.

În cadrul dezbaterii pentru lupta internă din USR PLUS, Dan Barna a vorbit despre criticile aduse la adresa partidului său, după ce parlamentarii și-au pus semnătura pe aceeași moțiune cu parlamentarii AUR. Astfel, Dan Barna a fost întrebat de Dacian Cioloș cum face diferența între o opinie și un atac la persoană:

„Diferența dintre o opinie personală și un atac la partid ține foarte mult de înfierbântare, pentru că, de exemplu, sunt de acord că este opinie personală dacă, după ce am decis să acceptăm semnături de la AUR la noi pe moțiune, ca să luăm cazul de acum, pentru a exprima o opțiune clară a USR PLUS că premierul Cîțu nu mai poate să continue, un membru zice că a fost o decizie nepotrivită sau nu a fost o decizie bună pentru noi pe termen lung. Probabil există astfel de voci și sunt opinii personale liber și firesc exprimate.

Însă, când exact aceeași idee e exprimată, poate chiar public, în formula: USR PLUS este un partid... Nu-l voi mai vota niciodată și nu mai votați nici voi, asta nu-i opinie personală. Ăsta e un atac la partid. Poți să nu fii de acord cu un rezultat, cu o decizie, cu o modalitate în care s-a luat acea decizie și ai dezbaterea internă îndreptățită și legitimă, dar când tu pui etichete negative pe organizații din care faci parte și le distribui în spațiul public generos, care după aceea evident se vor întoarce în campanie, ălea sunt atacuri.

E destul de evident care sunt ăștia. Dacă am face zece situații similare, sunt convins că toți ar spunea foarte clar care sunt opinii și care atacuri. Am spus de înfierbântat pentru că multe dintre ele poate nu sunt făcute nici cu rea credință, deși unele sunt, de exemplu: Mamă, ce le zic eu acuma la ăștia! Diferența de aici vine, hai să spunem lucrurile care ne nemulțumesc și nu să punem etichete, că asta e foarte ușor, să arăți pe cineva cu degetul“, a concluzionat Dan Barna.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit la Antena 3 și a comentat ultimele evoluții politice, după ce PSD-ul a spus că va vota moțiunea de cenzură a USR-ului. Acesta a fot întrebat de posibilitatea unei noi nominalizări a lui Florin Cîțu, în condițiile în care Guvernul său ar cădea prin moțiune de cenzură:

„Mă îndoiesc că președintele Iohannis ar mai putea să facă o desemnare a lui Florin Cîțu pentru funcția de premier, fiindcă s-ar vota din nou și nu ar trece Guvernul. Totuși, eu nu cred că vom ajunge aici, am mari reticențe, nu înțeleg deloc de ce PSD-ul ar trebui să voteze moțiunea de cenzură a distinșilor de la USR PLUS, fiindcă USR PLUS vrea schimbarea premierului, un semnal de forță, vrea să li se pună un premier cu care să fie de acord, după care vor fi la guvernare. Domnul Ghinea rămâne la 2 miliarde consultanță în PNRR, nu pleacă de acolo. De ce ar trebui să facă acest joc PSD-ul, în momentul acesta? Guvernul va fi tot PNL - USR PLUS -UDMR pe mai departe. De ce ar trebui să cadă Cîțu? Doar pentru că, având 15%, USR PLUS conduce de fapt Guvernul și arată că oricând, nemulțumiți de ceva, pot să dea jos premierul?

Stați să vedem și dacă USR PLUS va depune moțiunea, dacă se înțelege cu AUR. În ultimele ore, la București, înțeleg că suflă un alt vânt, unul mai rece. Eu nu știu de unde să fie..., dar îi răcorește pe cei de la USR PLUS, care s-au încins foarte tare. Acum 48 de ore Guvernul dezastru din istoria României era stabil, ca să știm despre ce vorbim, adică economia României e praf și românii vor vedea destul de bine lucrul ăsta.“, a precizat analistul politic (citește continuarea AICI).