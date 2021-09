Moțiune de cenzură, mutarea lui Iohannis și jocul PSD. Chirieac: Bate un alt vânt, unul mai rece

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit la Antena 3 și a comentat ultimele evoluții politice, după ce PSD-ul a spus că va vota moțiunea de cenzură a USR-ului. Acesta a fot întrebat de posibilitatea unei noi nominalizări a lui Florin Cîțu, în condițiile în care Guvernul său ar cădea prin moțiune de cenzură:

„Mă îndoiesc că președintele Iohannis ar mai putea să facă o desemnare a lui Florin Cîțu pentru funcția de premier, fiindcă s-ar vota din nou și nu ar trece Guvernul. Totuși, eu nu cred că vom ajunge aici, am mari reticențe, nu înțeleg deloc de ce PSD-ul ar trebui să voteze moțiunea de cenzură a distinșilor de la USR PLUS, fiindcă USR PLUS vrea schimbarea premierului, un semnal de forță, vrea să li se pună un premier cu care să fie de acord, după care vor fi la guvernare. Domnul Ghinea rămâne la 2 miliarde consultanță în PNRR, nu pleacă de acolo. De ce ar trebui să facă acest joc PSD-ul, în momentul acesta? Guvernul va fi tot PNL - USR PLUS -UDMR pe mai departe. De ce ar trebui să cadă Cîțu? Doar pentru că, având 15%, USR PLUS conduce de fapt Guvernul și arată că oricând, nemulțumiți de ceva, pot să dea jos premierul?

Stați să vedem și dacă USR PLUS va depune moțiunea, dacă se înțelege cu AUR. În ultimele ore, la București, înțeleg că suflă un alt vânt, unul mai rece. Eu nu știu de unde să fie..., dar îi răcorește pe cei de la USR PLUS, care s-au încins foarte tare. Acum 48 de ore Guvernul dezastru din istoria României era stabil, ca să știm despre ce vorbim, adică economia României e praf și românii vor vedea destul de bine lucrul ăsta.“, a precizat analistul politic.

Printre numele cele mai vehiculate ca înlocuitor pentru Florin Cîțu este Ilie Bolojan. Atât Dan Barna, cât și deputatul Iulian Bulai și-au exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan (citește AICI). În acest sens, Bogdan Chirieac a fost întrebat de jurnalista Cătălina Porumbel cum vede această opțiune:

„Ilie Bolojan este, alături de Emil Boc, printre cei mai importanți oameni din administrație. Totuși, absolut toată lumea știe că Ilie Bolojan nu vorbește cu Klaus Iohannis. Vă dați seama că președintele Iohannis nu îl poate accepta pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Astea sunt un fel de petarde. România se află într-o situație economică critică, românii văd facturile și încep să se minuneze, datoria externă e cea mai mare din istorie și e bine să ai un om care știe economie. Generalul Ciucă degeaba ordonă economiei să crească și inflației să scadă pentru că ăștia nu or să țină seama de ordinele domniei sale. Asta nu merge, trebuie un om de specialitate, de administrație. Cum am zis, bate un vânt rece care eu cred că vine de sus din deal, de la munte. Vântul de la șes e mai cald“, a conchis, ironic, Bogdan Chirieac.

În ședința Biroului PNL, Ilie Bolojan a pus sub semnul întrebării imaginea partidului

Liderul PNL Bihor și președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a atras atenția asupra imaginii partidului, după scandalul de la guvernare.

Într-o ședință a Biroului PNL, Ilie Bolojan le-a spus celor care sunt 'implicați la nivel de vârf' că ar trebui să acorde 'mare atenție la ceea ce se întâmplă, pentru că lucrurile nu se văd că ar merge bine.'

'Tot ceea ce se întâmplă în Guvern nu este de natură să crească autoritatea guvernului, nu vorbesc de cota de popularitate a partidului, deși și asta e importantă - sper să nu fie niște victorii a la Pirus, în care după ce încheiem disputa politică internă și disputele din Coaliție să fim atât de răniți încât să nu mai putem face nimic', a declarat Ilie Bolojan (citește continuarea AICI).

Dan Barna și-a luat lucrurile de la Guvern, inclusiv o minge de fotbal

Potrivit Antena 3, vicepremierul Dan Barna și-a luat lucrurile din clădirea Guvernului României. Printre acte și obiecte personale s-a numărat și o minge de fotbal, pe care vicepremierul a pus-o în portbagajul mașinii (vezi imaginile AICI).

Vineri, începând cu ora 16.00, este programată o nouă şedinţă de Guvern. Iată ordinea de zi a şedinţei Guvernului României din 3 septembrie 2021:

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” (citește AICI).

