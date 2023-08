Damen anunță că rămâne în România şi îşi va continua activitatea la Galaţi, chiar dacă s-a retras din Mangalia

Precizările companiei vin în urma informaţiilor extinse care au apărut în spaţiul public cu privire la situaţia Şantierului Mangalia şi având în vedere "lipsa de claritate a mai multor narative".



"Damen va rămâne în România şi îşi va continua activitatea la Galaţi. Nu există îndoială că Legea 187/2023 este aplicabilă şi Damen este lipsit de controlul operaţional şi managerial, prin încălcarea totală a acordului iniţial de către statul român, de unde şi dreptul Damen de a înceta contractul de asociere. Acest lucru a fost recunoscut chiar şi în documente oficiale ale Ministerului Economiei din România. Aşa cum Damen a notificat toate autorităţile responsabile, încetarea contractului de asociere este deja în vigoare de la 03.08.2023", se arată în comunicatul transmis de grupul Damen.



Acesta menţionează că aşteaptă doar cooperarea părţii române pentru o implementare eficientă a procedurii de retragere, cu cât mai puţine perturbări posibile pentru toate părţile interesate. "Soluţia nu este să se formeze comitete şi comisii. Ceea ce este, în orice caz, prea puţin şi prea târziu", se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, Damen Holding nu a fost contactat de nicio autoritate şi nu are discuţii în prezent cu nicio comisie.



În data de 4 august, acţionarul minoritar din Şantierul Mangalia, Damen Holding BV, a anunţat, într-un comunicat de presă, anularea cadrului legal de funcţionare a asocierii cu statul român privind Şantierul Mangalia. Prezenţa Damen în România asigură peste 3.500 de locuri de muncă pe plan local, peste 400 de proiecte finalizate şi construcţia a peste 30 de nave de apărare şi securitate pentru 14 forţe navale şi gărzi de coastă din întreaga lume, inclusiv pentru ţări NATO şi UE.



În 2018, Damen a decis să investească în Mangalia şi a acceptat să transfere părţii române 2% din acţiunile companiei care operează Şantierul Mangalia (permiţând statului român să devină acţionar majoritar în această companie, cu 51%), în schimbul primirii şi păstrării controlului operaţional şi managerial al şantierului naval.



Astfel, pe baza acestui parteneriat cu statul român, Damen a furnizat finanţare, know-how, resurse specializate, precum şi clienţi şi contracte în vederea transformării şantierului din Mangalia într-unul competitiv pe piaţa europeană. Acest lucru a fost posibil ca urmare a aprobării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) 73/2018, care a modificat OUG 109/2011, pentru guvernanţa corporativă a companiilor de stat.



"În momentul de faţă, prin adoptarea Legii nr. 187/2023, a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia. Cadrul juridic care se aplică în prezent încalcă condiţiile oferite, agreate şi garantate în favoarea Damen de către statul român şi structurile sale în 2018, invalidând complet principiile care au stat la baza deciziei Damen de a investi în şantierul din Mangalia. În plus, acest fapt vine după mai bine de 3 ani de alte blocaje în procesul decizional, niciun alt tip de ajutor, implicare sau finanţare din partea partenerului român", se menţiona în comunicatul companiei.



În replică, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, a declarat în aceeaşi zi, la Târgu Mureş, că nu înţelege decizia Damen Holding BV de a anula asocierea cu statul român privind Şantierul Mangalia, întrucât Damen nu este într-o poziţie în care ar avea vreunul dintre drepturi atinse, iar Guvernul României face demersuri pe lângă Comisia Europeană şi OCDE pentru a putea reintroduce această excepţie în legea care priveşte guvernanţa corporativă.



"Din punctul nostru de vedere, Damen nu este într-o poziţie în care ar avea vreunul dintre drepturi atinse, de orice fel, pentru că există o clauză tranzitorie în lege şi atâta timp cât consiliul de supraveghere şi consiliul de administraţie este la lucru, ei îşi manifestă capacitatea de a fi manageri ai şantierului naval fără nicio problemă. De aceea, personal, nu înţeleg de ce această decizie de astăzi, pentru că le-am comunicat deja că suntem în acest grup de lucru, că am informat şi suntem în contact atât cu Comisia Europeană, cât şi cu OCDE pentru a putea reintroduce această excepţie, pentru că este un caz unic în România în această formulă de a lucra într-un sistem dual. Facem eforturi în continuare, suntem în dialog. Eu cred că lucrurile, atunci când suntem la masa discuţiilor, pot să evolueze bine, atât pentru Damen, cât şi pentru acţionariat, adică pentru cetăţenii României pe care îi reprezentăm prin intermediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi, în acelaşi timp, pentru cei care lucrează astăzi la Şantierul Naval", a declarat Ştefan-Radu Oprea.



Ministrul a spus că reprezentanţii statului roman sunt dispuşi să depună toate eforturile în continuare, să stea la masa discuţiilor şi să găsească cea mai bună soluţie.



Oprea a precizat că s-a constituit imediat un grup de lucru, atât la nivelul ministerului, cât şi la nivelul Guvernului, pentru că a fost o cerinţă a prim-ministrului Marcel Ciolacu de a avea implicat şi Ministerul Justiţiei, şi Secretariatul General al Guvernului, şi celelalte ministere, alături de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru a avea o soluţie bună, corectă, astfel încât să se poată continua această colaborare, transmite Agerpres.

Citește și: Damen anunță că a fost anulat acordul cu statul român și acuză trei ani de blocaje, fără niciun ajutor, implicare sau finanțare din partea României

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News