Cuvântul care deconspiră strategia USR. Teodorescu atrage atenția: Vinovați, NU soluții!

Profesorul Bogdan Teodorescu a făcut o scurtă analiză a modului de acțiune al USR PLUS.

"Toată lumea luptă"

"Trebuie să ne uităm foarte atent la partidul USR PLUS. Își urmărește agenda aproape cu o dimensiune maniacală fiindcă a înțeles că un partid care vine din afara sistemului şi practică un joc antisistem are o singură şansă să existe... Această urmărire teribilă, fără niciun fel de pauză a agendei pe care el şi-a asumat-o din start. Că această agendă nu are legătură cu interesul naţional, cu interesul coaliţiei este un lucru secundar (....)

Partidul USR PLUS trebuie privit ca un partid foarte organizat, cu o agendă foarte bine pusă la punct. Valoarea miniştrilor săi - fie că se numesc Ion, Năsui, Drulă - este că sunt foarte conştiincioşi în respectarea unui plan desenat de dinainte. Domnul Ion (n.r. Stelian Ion) poate să aibă partea sa de toxicitate, de ridiciol, cum vreţi, dar el îşi atinge scopul. Electoratul lor, la acest moment, constată că el se bate cu toată lumea, inclusiv cu colegii de coaliţie pentru a-şi atinge acel scop care lor, acelui electorat, li se pare important.

Un lucru determinant despre partidele antisistem este că ele nu caută soluţii, caută vinovaţi. Dacă vă uitaţi la verbele pe care ei le folosesc... Ei folosesc cu precădere verbul a lupta, nu a rezolva. Doamna Clotilde luptă, domnul Drulă luptă, domnul Ion luptă. Toată lumea luptă", a spus Bogdan Teodorescu, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, de la DCNews TV.

"Cea mai bună remarcă făcută în ultimele luni"

"Mi se pare excelentă analiza profesorului Bogdan Teodorescu şi, din acest punct de vedere, confirmă ceea ce unii dintre noi mai spuneam aici. Toate atacurile, luptele, războaiele doamnei Clotilde Armand nu fac USR să scadă în sondaje. USR este tot acolo. Ah, că noi suntem victimele colaterale ale acestei lupte... Dar mi se pare cea mai bună remarcă făcută în ultimele luni: oamenii ăştia nu caută soluţii, caută vinovaţi", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

