Cutremur de magnitudinea 6 în Taiwan. 27 de persoane au fost salvate

Autoritățile taiwaneze au declarat că există 27 de persoane cu răni ușoare, care au fost transportate la spital. Printre aceștia se numără șase persoane, inclusiv un bebeluș de doar o lună, care au fost salvate dintr-o casă prăbușită în districtul Nanxi din Tainan. De asemenea, trei persoane au fost prinse în lifturi, două în orașul Tainan și una în orașul Chiayi, dar au fost salvate fără a suferi răni.

Conform Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan, cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, având epicentrul situat la 38 de kilometri sud-est de sediul administrativ al districtului Chiayi.

Seismul a provocat daune moderate în mai multe zone din orașele Chiayi și Tainan. Printre cele mai notabile incidente se numără prăbușirea parțială a unui pod aflat pe o șosea provincială.

Un incendiu a izbucnit într-o fabrică de tipar din Chiayi, dar a fost stins rapid, fără a se înregistra victime. În ciuda gravității situației, până în prezent nu au fost raportate decese.

???????????? POWERFUL EARTHQUAKE HITS SOUTHERN TAIWAN



A 6.4-magnitude #earthquake struck southern Taiwan at 12:17 am on January 21, 2025. The quake caused widespread damage, including:



- A supermarket in Tainan City's Yujing District, where shelves collapsed and drinks were scattered… https://t.co/SgDnjl2aeA pic.twitter.com/RXSMemsGq1