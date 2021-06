Curtea Constituțională, o nouă lovitură dată Guvernului Florin Cîțu

Potrivit unui comunicat al CCR, în şedinţa de joi, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 numărul 15/2021.



"Curtea a constatat că art. 38 din Legea nr.15/2021 încalcă prevederile constituţionale ale art.1 alin. (5) privind principiul legalităţii, prin raportare la art. 65 alin. (1) şi (2) lit. b), art.76 alin. (2) şi art.138 alin. (2) din Constituţie. Totodată, Curtea a reţinut şi încălcarea art.1 alin. (3) din Constituţie privind statul de drept", se precizează în comunicat.



Dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale au următoarea redactare: "Până la data de 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor instituţiei se asigură din veniturile proprii".



Avocatul Poporului a formulat excepţie de neconstituţionalitate privind prevederi din Legea bugetului de stat pe 2021 referitoare la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.



"Prevederile art. 38 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 2021 (...) aduc atingere dispoziţiilor art. 1 alin (3) şi (5) şi art. 135 alin (2) lit c) din Constituţie", prevede excepţia de neconstituţionalitate.



Avocatul Poporului menţionează că art. 38 din Legea bugetului de stat a modificat cu titlu derogatoriu, până pe 31 decembrie 2021, sursa de finanţare a cheltuielilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Până la sfârşitul acestui an, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor instituţiei se asigură din veniturile proprii, prevede Legea bugetului de stat.



"Deşi derogarea este o problemă de opţiune legislativă a Parlamentului, normele derogatorii aplicate în mod repetat unor reglementări legale în vigoare creează un grad sporit de instabilitate, fragilizând însăşi existenţa instituţională, în cazul de faţă desfăşurarea activităţii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, instituţie de largă cunoaştere internaţională. Sub acest aspect, considerăm că limitarea derogărilor are tocmai scopul respectării cadrului general şi procedurilor privind administrarea şi utilizarea fondurilor publice", stipulează excepţia de neconstituţionalitate.



Conform acesteia, deşi modificarea adusă pe calea derogării este temporară, aceasta lipseşte de fonduri suficiente buna funcţionare a instituţiei, obligată să-şi asigure finanţarea cheltuielilor numai din veniturile proprii.



"Lipsa unor fonduri suficiente ca urmare a finanţării numai din venituri proprii, fără susţinere bugetară, afectează atât statutul academiei, buna funcţionare şi eficacitatea activităţii desfăşurate, cât şi statutul membrilor săi", a adăugat sursa citată, potrivit Agerpres.