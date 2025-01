Cursă contracronometru pentru salvarea supraviețuitorilor după cutremurul din Tibet

Oficialii chinezi au anunțat că peste 400 de persoane prinse sub dărâmături ay fost salvate în Tibet, după cutremurul devastator de marți, dar și că un număr necunoscut de persoane sunt în continuare date dispărute în condiții de ger, informează Reuters.



Epicentrul seismului de marți, cu magnitudinea 6,8 (7,1, potrivit US Geological Survey) unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani, a fost localizat în Tingri, Tibet, China, la o distanță de circa 80 de kilometri nord de Muntele Everest, cel mai înalt din lume. Seismul a fost resimțit și în țările vecine Nepal, Bhutan și India.



La 24 de ore după seism, rezidenții prinși sub dărâmături au fost nevoiți să-și petreacă noaptea în temperaturi sub zero grade, crescând presiunea asupra salvatorilor, care caută supraviețuitori pe o suprafață aproximativ cât Cambodgia.



Temperaturile în această regiune aflată la altitudine înaltă au scăzut până la - 18 grade Celsius în timpul nopții. Persoanele prinse sub dărâmături sau cele care au rămas fără adăpost se confruntă cu riscul hipotermiei și pot supraviețui doar cinci până la 10 ore chiar dacă nu sunt rănite, au spus experții.



Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat CCTV, numeroase familii se îngrămădeau în șirurile de corturi albastre și verzi instalate rapid de soldați și de salvatori în așezările din apropierea epicentrului, unde s-au înregistrat sute de replici.

