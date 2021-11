Cum va rezolva Guvernul Ciucă problema pensiilor și alocațiilor. Elena Cristian: ”Oamenii, panicați”. Semnal ferm către Guvern

Elena Cristian a fost întrebată la Realitatea Plus dacă rectificarea bugetară care urmează a fi făcută de noul Guvern va rezolva toate problemele ce țin de plata salariilor și a pensiilor. Jurnalista susține că această rectificare este obligatorie, iar guvernanții ar trebui să vină cu un mesaj clar pentru români deoarece oamenii sunt panicați că vor rămâne fără pensii și alocații chiar înainte de sărbători.

"Sigur că am văzut că în fiecare an se fac de obicei 2-3 rectificări bugetare, anul acesta noi am avut una singură și aceea făcută pe repede-înainte, dacă ne amintim, a fost în momentul în care a fost demis Alexandru Nazare și a preluat Florin Cîțu portofoliu interimar de la Finanțe și a fost făcută o rectificare de pe o zi pe alta. La acel moment, s-au luat acele 3,3 miliarde de la Ministerul Muncii, considerat a fi un excedent acest buget și suma a fost dusă în altă parte, iar de atunci nu a mai fost nicio rectificare, dată fiind situația de criză politică care durează de 3 luni de zile, de când ne confruntăm cu această criză politică. Este obligatoriu să se întâmple. Este obligatoriu să se găsească bani pentru plata alocațiilor, pensiilor și plata tuturor datoriilor. Întrebarea este de unde s-au luat aceste cifre. Noul ministru al Finanțelor ne-a spus că deficitul de finanțare este de 5 miliarde de lei, doar că noul ministru nu știe exact ce este în visteria Ministerului de Finanțe, ce se întâmplă acolo, nu a văzut probabil toate aceste date, iar proiectul de buget pentru anul viitor nu există, deci eu nu știu să existe un proiect de buget, nu știu să se fi discutat niște date concrete așa că nu pot să mă pronunț dacă aceasta este suma, dacă de acești bani este nevoie, dacă declarația ministrului Turcan nu a fost făcută la nervi sau este o declarație reală.

Elena Cristian: Oamenii sunt panicați

Cert este că, și probabil că și la Realitatea sunt foarte multe mesaje de la pensionari panicați, oamenii spun: dar noi ce facem în decembrie? Ce facem de sărbători? Rămânem fără pensii, nu vor veni pensiile, nu vor fi plătite alocațiile? În această situație, din punctul meu de vedere, trebuie să iasă o persoană, nu știu, noul ministru al Finanțelor, premierul, cineva, care să spună: Mâine rezolvăm problema. Pensiile vor ajunge la timp. Lucrurile vor fi rezolvate și vom vedea de ce ne apucăm. În ceea ce privește majorările de anul viitor, mi-e greu să mă pronunț, repet, dacă aș vedea niște cifre în fața ochilor, v-aș putea spune dacă acest plan de guvernare va fi implementat sau nu. Mie, în acest moment, îmi arată a program electoral, nu a program de guvernare.", a declarat Elena Cristian la Realitatea Plus.

Acest articol reprezintă o opinie.