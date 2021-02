Cum stergi definitiv datele pe care Facebook le are despre tine. Metoda simplă

Poţi vedea informaţiile pe care Facebook le are despre tine. Accesează meniul Settings > Your Facebook Information. Astfel, poţi descărca informaţiile pe care reţeaua de socializare le are despre tine sau le poţi accesa (Access Your Information). Dacă vrei să ştergi o informaţie, pur şi simplu apeşi pe iconiţa care arata un creion şi selectezi Delete (şterge), potrivit cumsa.ro.

Dacă nu mai vrei ca datele despre tine (postări, foto, statusuri etc.) să fie stocate de Facebook, trebuie să îţi ştergi contul.

- Accesează Settings > Your Facebook Information

- Deactivation and Deletion

- Permanently Delete Account

Facebook îţi va mai cere parolă încă o dată, pentru a se asigura că eşti tu şi nu cineva care ţi-a accesat contul.