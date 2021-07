Cum 's-a trezit' un bărbat fără pensie. Dorina Barcari: 'Simțeai că tremură, că plânge'

Invitată la emisiunea '100%' de la Realitatea PLUS, moderată de Laurențiu Botin, reprezentanta Asociației pentru Drepturile Pensionarilor din România, Dorina Barcari, a dezvăluit, în contextul recalculării, cazul unui pensionar din Dâmbovița.

Dorina Barcari a vorbit la telefon cu un bărbat din Dâmbovița care i-a spus că s-a trezit fără pensie. El ar fi fost anunțat că, în urma verificării dosarului, funcționarii au descoperit că adeverința de grupă nu este conformă.

'Mi-a dat telefon. Pe mine m-a emoționat. Simțeai că tremură, că plânge. A zis că, după șapte ani, s-a trezit fără pensie, anunțat fiind de Casa de Pensii că, în urma verificării dosarului, au descoperit că adeverința de grupă nu este conformă. Și atunci, dreptul lui de pensie, după peste 20 de ani de Grupa I, nu mai este valabil.', a povestit Dorina Barcari.

Ulterior, reprezentanta Asociației pentru Drepturile Pensionarilor din România, Dorina Barcari, a precizat la Realitatea PLUS că are foarte multe cazuri. 'Sunt pe birou cu o lucrare pe care o refac, a unui mecanic, care este și bolnav. Are vreo cinci decizii de pensie, una se contrazice pe cealaltă. I s-au dat bani în plus, i s-au luat bani, acum este dator 120 de milioane.', a mai spus Dorina Barcari, miercuri seară.

Recalcularea pensiilor, dată peste cap de amânarea PNRR

Daniel Baciu, directorul Casei de Pensii spune că amânarea PNRR le-a dat peste cap planurile pentru recalcularea pensiilor. Acesta precizează că un termen optimist pentru încasarea primelor pensii recalculate ar putea fi anii 2024-2025.

'Sunt două procese separate care merg mână în mână: este vorba despre partea practică, strict tehnică și partea legislativă care trebuie la un moment dat să se îmbine, iar noi să recalculăm cele aproximativ cinci milioane de dosare de pensii, dar trebuie să avem și actul normativ care să ne permită să facem acest lucru. Noi aveam premisele ca acest PNRR să poată fi aprobat din vară, dar acum că s-a dus până în toamnă, trebuie să reevaluăm datele, să ne putem plia pe această situație de fapt. Avem obligația ca sporurile cu caracter nepermanent, dar pentru care s-au asigurat contribuții la asigurări sociale, să reușim să le introducem în programul informatic, astfel ca în momentul în care avem și actul normativ aprobat, să putem să dam aceste drepturi care sunt unele suplimentare față de actuala legislație și acest lucru va duce de asemenea la creșterea pensiilor, pentru că în acest moment nu sunt luate în calcul: mă refer la acordul global, la prime, premii și alte sporuri specifice fiecărei ramuri', a spus Daniel Baciu la Antena 3, zilele trecute. (Vezi știrea AICI.)