Cum pot fi motivați românii să revină în țară. Simina Tulbure (REPER): Este foarte dificil să poți să convingi pe cineva / video

Deputata pentru diaspora, Simina Tulbure, a participat la emisiunea „Generația Schimbării", moderată de Narcis Neagoe. Noul format propus este dedicat tinerilor politicieni din România, tineri care vor fi viitorii lideri ai țării în anii ce urmează.

„Cum îi motivăm pe români să revină în țară? Ce model am putea importa noi din mai țările dezvoltate că să-i determinăm pe români să se întoarcă acasă?", a întrebat Narcis Neagoe.

„Este foarte dificil să poți să convingi pe cineva să se mute în țară. Eu am stat 10 ani în afara granițelor țării, 6 ani Marea Britanie și aproape 4 ani în Luxemburg. Dacă cineva m-ar fi întrebat dacă doresc să mă întorc acasă odată ce am trecut toate examenele pentru a intra la instituțiile europene aș fi zis nu, dar uite că niciodată să nu spui niciodată și iată-mă aici în al treilea an de mandat.

Ca să poți convinge românii să se întoarcă acasă trebuie să fie și ei dornici să se întoarcă. Există milioane de români, probabil peste 6 milioane, care locuiesc în afară. Mulți dintre aceștia au deja o viață acolo, și-au făcut o familie, au un loc de muncă pe care nu doresc să-l lase pentru a se întoarce acasă.

În schimb, există și alte familii și alți tineri care își doresc să se întoarcă pentru că salariile încep să crească în mai multe domenii, în special pentru tineri. Am observat că nu ne mai pierdem atât de mult creierele cum le-am pierdut acum 10 ani, când am plecat eu.

Am avut un exod de creiere fix după ce am intrat în Uniunea Europeană, care a durat mai mulți ani. A început să scadă. Oricum România este pe o pantă de scădere în ceea ce privește natalitatea. Luând statistica românilor care pleacă pe bază de emigrare, dar și natalitatea și mortalitate, da, atunci putem vedea că, din păcate, populația României este în scădere, dar asta nu înseamnă că e singurul motiv este că românii pleacă din țară.

Ce am observat, în schimb, este că dacă românii observă schimbări pe partea de educație, infrastructură, sistem sanitar, se întorc acasă. Uneori nu este vorba doar despre un salariu decent, ci este și despre nivelul de viață. Traiul decent pe care și-l doresc aceștia ține de mai multe lucruri decât de un salariu.

Din fericire, România se dezvoltă foarte bine, evoluează. Avem și o creștere economică. Având în vedere războiul de la graniță, inflația, pandemia, cred că ne-am descurcat foarte bine. Puteam să fim mult mai rău și, ca Uniunea Europeană, cred că am luat deciziile corecte să putem să gestionăm și războiul, și pandemia.

Se întorc românii acasă. Avem aproximativ, pe datele statistice pe care le am la dispoziție, 10.000-12.000 de copii care se înscriu anual din străinătate în România. Avem români care se întorc. Românii nu-și doresc să fie neapărat puși într-o situație în care să li se scadă taxele că să se întoarcă în România, ei își doresc o viață decentă, să trăiască acasă, să aibă salarii bune și să aibă parte de infrastructura necesară pentru a-și întreține familia și pentru a duce un trăi bun.

Deci motivele sunt mult mai largi decât ne imaginăm noi și nu țin doar de salarii.", a spus Simina Tulbure la „Generația Schimbării" de pe DC News.

