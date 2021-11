Cum mâncăm în post fără să ne îngrășăm. Medic: "Nu tot ce este vegetal este şi sănătos"

Maria Niţescu, specialist în igienă alimentară și nutriție, a vorbit la Antena 3 despre post și de ce ar trebui să ținem cont pentru a nu ne îngrășa în această perioadă cu o alimentație vegetală.

”Alimentaţia în post trebuie să ne aducă în primul rând o varietate de legume, fructe, cereale de bună calitate, surse de proteine vegetale şi anume leguminoase, fasole, năut, linte. Trebuie să ne mai aducă nuci, seminţe. De exemplu putem consuma la micul dejun o felie de pâine cu avocado şi legume, cu nişte roşii sau ardei. La prânz, o ciorbă de fasole sau iahnie de fasole cu salată, iar seara, nişte ciuperci la grătar şi alte legume.

Între mese putem consuma două-trei fructe. Bineînţeles că trebuie să adăugăm şi o cantitate de grăsimi sănătoase, iar aici mă refer la ulei de floarea soarelui sau de măsline. Acesta trebuie adăugat la finalul prelucrări termice, dacă vorbim despre o mâncare gătită, iar dacă vorbim de o salată, atunci o lingură de ulei este suficient", a spus medicul Maria Niţescu.

Nu tot ce este vegetal este şi sănătos

"Odată dacă ne gândim la valoarea nutriţională a alimentului, iar apoi dacă ne gândim la modalitatea în care sunt prelucrate sau gătite alimentele respective. De exemplu, un piure de cartofi este foarte prelucrat termic şi procesat mecanic, iar pentru o persoană sănătoasă acest piure se absoarbe rapid, în timp ce pentru o persoană în vârstă, acest piure este foarte binevenit. Pentru o persoană care a slăbit foarte mult fără să aibă un motiv identificat, atunci trebuie să venim cu alimente uşor asimilabile care să-i aducă o cantitate de energie, fără să crească cheltuiala de energie a organismului", a mai spus medicul.

Cum mâncăm corect dulciurile în post

”Cel mai bine ar fi să mâncăm dulciuri făcute în casă, pentru că atunci ştim ce ingrediente utilizăm şi ce valoare calorică ar putea avea. Este bine să mâncăm un dulce după ce am mâncat o salată. Dacă după ce am mâncat o salată, avem stomacul plin cu fibre, atunci putem să mâncăm o porţie de plăcintă cu mere, pentru că nu se va absorbi cantitatea de glucoză dacă avem masa bogată în fibre alimentare. Sau putem să mâncăm imediat după ce am mâncat sport. Desigur, nu mâncăm o tavă cu plăcintă, dar ne putem satisface această poftă”, a completat medicul.