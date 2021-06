Cum îşi dau seama poliţiştii pe cine să legitimeze

Poliţistul sau jandarmul învaţă cum se deosebesc oamenii obişnuiţi de cei care comit ilegalităţi. Flerul agentului este, însă, cea mai importantă armă. O spun psihologii criminalişti: „Se dă de gol, în concluzie, criminalul. Un poliţist bine pregătit îl vede şi din avion, dar nu asta este problema. Noi trebuie să îi vedem ca nişte jucători de şah, cu 12 mutări înainte să ştim, cu ceva timp înainte, nu după, că degeaba noi l-am prins atunci când el acţionează sau când are de gând să acţioneze, că a intrat în vrie el acolo, are un comportament din ăsta, foarte foarte agitat”, scrie Mediafax.



Un infractor are întotdeauna locul lui unde pândeşte, are o rută, are un teritoriu, este specializat pe ceva anume, iar poliţiştii sunt învăţaţi să cunoască aceste detalii importante.

La fel, profilerii ştiu că ceea ce se doreşte a fi o „sinucidere” perfectă este, de fapt, încercarea unei crime perfecte sau că un şofer care are un permis din Polonia trebuie să ştie măcar ce a vizitat în Polonia: „Am întâlnit un conducător auto care ne-a prezentat în loc de permis de conducere o fotografie pe o coală A4, era o fotografie a unui permis de conducere polonez. Bineînţeles, a fost verificat în baza de date şi s-a dovedit că nu poseda permis de conducere. Din prisma faptului că acesta nu cunoştea limba poloneză, la întrebarea noastră dacă a fost vreodată în Polonia şi în ce zone a fost nu a ştiut să răspundă. Sunt nişte mici detalii care ne sar imediat în ochi”.

Când poate utiliza agentul forţa





Toate procedurile de legitimare se fac în baza legii 192/2019. Cei opriți de poliţist pe stradă şi puși să se legitimeze trebuie să ştie că sunt obligați să își dezvăluie identitatea. Pe de altă parte, poliţistul are obligaţia doar să prezinte numele şi unitatea din care face parte, iar dacă este în civil are obligaţia să îţi prezinte insigna sau legitimaţia de serviciu.



Când aleg poliţiştii pe cine să verifice? Sunt semne pe faţa celor urmăriţi şi prinşi pe nepusă masa, pe care ei le cunosc. Atunci când cel pus să se legitimeze nu o face, poliţistul poate utiliza forţa.