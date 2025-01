Cum arată "TikTok-ul refugiaților". Semne de concurență serioasă pe piața platformei puse sub semnul interzicerii în SUA

Într-o sesiune de chat live intitulată sugestiv „TikTok Refugees”, desfășurată luni pe RedNote, peste 50.000 de utilizatori americani și chinezi au participat la discuții. Dialogurile, adesea marcate de curiozitate reciprocă, au abordat subiecte variate, de la mâncare până la șomajul în rândul tinerilor.

RedNote a cunoscut o creștere spectaculoasă în SUA, ajungând în topul descărcărilor din App Store în această săptămână. Potrivit firmei de analiză a datelor Sensor Tower, descărcările aplicației au crescut cu peste 200% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 194% față de săptămâna precedentă. În doar două zile, peste 700.000 de noi utilizatori s-au alăturat platformei, conform unei surse apropiate companiei, citată de Reuters.

Lmao at thousands of people downloading Rednote (the version of tiktok that is actually owned by China) to spite the U.S. government, finding themselves having lovely interactions with the millions of Chinese citizens on the app & inadvertently undoing decades of U.S. propaganda. pic.twitter.com/2OVe06tTpz