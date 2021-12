Cum am ajuns de la carne, la SOIA, TOFU, legume și carne SINTETICĂ: Trăim în visul lui Ceauşescu!/ O ironie a sorţii

"Există o statistică care arată că din 100% mamifere de pe această planetă, 96% suntem noi și animalele pe care le mâncăm noi și doar 4% sunt animale sălbatice. Cam asta e ce a mai rămas din natura sălbatică, restul e ocupat de antropocenul în care ne aflăm, de noi și de ce avem noi nevoie", a spus Bogdan Teodorescu, în exclusivitate pentru DC NEWS și DC NEWS TV.

Întrebat dacă a încercat carnea sintetică, Bogdan Teodorescu a spus că nu, dar că este curios să o vadă.

"Sunt curios să o văd, nu o voi refuza. Nu m-am întâlnit cu ea nicăieri încă", a spus el.

"Ce gust are? Ce gust vrem noi! A fost replica lui Alexandru Mironov (n.r. scriitor)", a spus Val Vâlcu.

"Înțeleg că la un moment dat poate să aibă și gust de carne. Nu m-am întâlnit cu ea încă, n-am dat de restaurante unde să pot mânca așa ceva. Nu mi se pare logic... dacă vreau să mănânc vegetal, mănânc o mâncare de fasole. De ce să mănânc hamburger? Mie mi se pare anapoda. În momentul în care renunți la carne, eu am încetat să mănânc carne, a fost o perioadă în care am jucat în acest film. Mâncam ce mănâncă un vegetarian, de la vinete la fasole și de la muguri de soia până la varză călită", a completat Bogdan Teodorescu.

Val Vâlcu: Nu știu dacă ai observat, dar coșul cu fructe și legume este mai scump decât cel cu pui de crescătorie.

Bogdan Teodorescu: Ideea este că, jucând în această ipoteză, n-am simțit nevoia să înlocuiesc carnea cu altceva, ci pur și simplu să mănânc altceva. Nu mi se pare nicio șmecherie să te apuci să înlocuiești carnea cu ceva ce seamănă a carne. Dacă renunți la carne, renunți la carne și gata! Dacă-ți iese. Eu am încercat, nu mi-a ieșit și m-am întors la carne, mănânc civilizat, asta este!

Val Vâlcu: Practic, trăim în visul lui Ceaușescu! Mașini pe gaz metan, carnea înlocuită cu tofu, cu soia, frig în case... pâine neagră...

Bogdan Teodorescu: Într-adevăr, asta cu soia este o ironie a sorții.

"Cu pâinea... cel mai bine e fără pâine. Îmi aduc aminte de o poveste, mi se pare reprezentativă. Prima dată când am ieșit din țară a fost în 1990 și m-am dus la Munchen, Germania, prima dată când am văzut teritoriu străin în viața mea, avem 29 de ani. Am ajuns acolo, m-au cazat noaptea și dimineața când m-am trezit năuc la 6 dimineața, am văzut în premieră o brutărie germană. În România, în 1992, erau 2 - 3 soiuri de pâine, poate un corn, o chiflă și un covrig. Brutăriile germane arată cum arată ale noastre acum și niciodată nu am știut că poate să existe atâta pâine, atâtea soiuri de pâine. Lângă brutărie era o cârciumă, Nordsee, acolo unde am văzut pentru prima dată în viață creveți, într-un sandwich. Țin minte și acum, costa 4 mărci 95, un sandwich cu creveți, cu maioneză și cu frunzulițe, era așa și o policromie interesantă, cu roz, roșu, galben, verde și mi s-a părut o culme. Acum mă gândesc că nu prea mai intru în magazinul de pâine că nu mai am de ce, că de ani de zile nu mai mănânc pâine!", a povestit Bogdan Teodorescu.

