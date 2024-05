Ambasadorul Rim Kap-soo: Cum a reușit Coreea de Sud să mențină o capacitate de apărare robustă. Ce ar putea face Europa / video

Ambasadorul Republicii Coreea în România a explicat că, după Războiul Rece, multe țări europene și-au redus bugetele pentru apărare, profitând de un „dividend al păcii". În contrast, Coreea de Sud a continuat să investească semnificativ în apărare, menținând o medie de 2,6% din PIB dedicată acestui sector din cauza ostilității continue din partea Coreei de Nord. Drept urmare, Coreea de Sud a dezvoltat o industrie de apărare robustă și este capabilă să livreze rapid echipamente militare diverse.

„În Europa, după finalul Războiului Rece de la începutul anilor 1990, la acea vreme, țările europene și-au redus bugetul pentru apărare. Deci, voi numi asta dividendul păcii. Dacă războiul s-a terminat, trăim în pace, într-o lume globalizată, deci nu mai este nevoie să cheltuim mai mult în domeniul apărării. Așadar, multe țări europene și-au redus bugetul pentru apărare.

Dar în cazul nostru, după sfârșitul războiului coreean din 1953, încă ne confruntăm cu ostilitate din partea Coreei de Nord. Deci am continuat să cheltuim mulți bani pentru apărare. În medie, 2,6% din PIB-ul nostru național a fost dedicat apărării, deci nu ne-am bucurat de niciun dividend al păcii.

Continuăm să investim mulți bani în capacitățile noastre de apărare, dezvoltând industriile noastre de apărare. Astfel, încă avem multe capacități de echipamente de apărare. Asta înseamnă că putem livra orice echipamente militare într-un timp foarte scurt.", a spus ambasadorul.

„Acest lucru este posibil pentru că economia coreeană este la un nivel extrem de ridicat în lume. Este în vârful industriei. La fel și electronicele, pe care oamenii din România le cunosc foarte bine, probabil că cel mai probabil televizorul sau telefonul pe care le priviți acum vin din Coreea de Sud. Dacă aveți unul american, componente provin tot din Coreea de Sud, deci ați putut face astfel de echipamente și, de asemenea, nu ați avut dividendele păcii din cauza pericolului care venea dinspre Nord.", a adăugat Bogdan Chirieac.

Ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. Rim Kap-soo, a fost invitat la interviurile DC NEWS

Klaus Iohannis a vizitat Zona Demilitarizată (DMZ)

Ambasadorul Rim Kap-soo a relatat că președintele Iohannis a vizitat granița dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, aflată la aproximativ 50 km de Seul.

„Dacă vă uitați pe hartă, granița este la aproximativ 50 km de Seul. Este foarte aproape, poate dura doar o jumătate de oră să conduci de la Seul pentru a ajunge la zona de graniță. Deci președintele Iohannis a mers să vadă realitatea sumbră a situației de securitate din peninsula coreeană. A fost întâmpinat de comandantul militar al forțelor americane din Coreea, general de patru stele. L-a întâmpinat la graniță și a explicat situația sumbră.

A fost, de asemenea, ghidat să vadă turul locului istoric în care au fost negocierile în 1953. Și președintele Iohannis s-a apropiat la 5 metri de linia exactă a graniței noastre. A văzut realitatea situației noastre de securitate și a văzut alianța foarte robustă dintre Coreea de Sud și Statele Unite.", a spus E.S. Rim Kap-soo.

Coreea de Sud poate fabrica totul

Ambasadorul a subliniat că, în ultimele șapte decenii, Coreea de Sud a menținut o capacitate de apărare robustă, alocând o mare parte din buget pentru apărare și dezvoltând echipamente militare avansate. Acesta a exprimat dorința de a împărtăși tehnologia și expertiza Coreei de Sud în industria de apărare, contribuind semnificativ la modernizarea militară a României.

„Am trăit într-o situație atât de dificilă în ultimele șapte decenii, de aceea, din nou, am menținut o capacitate de apărare robustă, am cheltuit o mare parte din bugetul nostru pentru a menține această poziție de apărare, iar de aceea am dezvoltat foarte mult echipamentul militar.

Coreea de Sud este una dintre puținele țări care poate fabrica totul, de la artilerie la nave de luptă, submarine, totul. Și noi sperăm cu adevărat să împărtășim tehnologia noastră, să împărtășim expertiza noastră în industria de apărare și să aducem o contribuție mare, considerabilă la modernizarea militară a României.", a spus Ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. Rim Kap-soo, la interviurile DC NEWS.

