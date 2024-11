Cum a plecat Kamala Harris ca din pușcă, dar apoi și-a dat cu stângul în dreptul. Victoria en fanfare a lui Trump are o explicație

Victoria lui Trump a fost de necontestat, deși toată lumea se aștepta ca bătălia să fie mult mai echilibrată. După retragerea din cursă a lui Joe Biden în vara acestui an jocul părea că se resetează odată cu intrarea în competiție a Kamalei Harris.

Luna de miere s-a terminat rapid iar măsurile economice propuse de vicepreședintele SUA au speriat mediul de afaceri.

După un val de popularitate la anunțul candidaturii și după o strângere de fonduri de peste 1 miliard de dolari într-un timp foarte scurt, Kamala Harris și-a prezentat programul ei economie, fapt ce a făcut ca mai mulți oameni de afaceri din SUA să facă un pas în spate.

Despre toate acestea a vorbit ambasadorul american Adrian Zuckerman, fost ambasador în România sub Trump în perioada 2019-2021. Adrian Zuckerman a oferit un interviu DC Media Group în care a explicat situația.

Planul Kamalei Harris viza plafonarea de prețuri în SUA sau taxarea veniturilor pe bursă chiar dacă nu erau materializate. „A fost un moment în care marea finanță americană, cea care reprezintă motorul economiei mondiale nu doar americane a făcut un pas înapoi. Chiar și Jeff Bezos, proprietarul Washington Post, a anunțat oficial că ziarul nu o mai sprijină pe Kamala Harris”, remarca și Bogdan Chrieac.

„Ideile ei economice ar putea semăna cu cele din România: Nu există! Nu știu ce plan are doamna Harris, dar eu nu am înțeles-o niciodată. A aruncat câteva baloane pe piață să ia pulsul, inclusiv cel cu taxarea câștigurilor de capital nerealizat. Să vă dau un exemplu, dacă am un pix pe care l-am cumpărat anul acesta cu 10 dolari și el va valora anul viitor 20 de dolari, ar trebui să plătesc taxă pe diferența de valoare de 10 dolari, chiar dacă eu nu am vândut pixul. E o nebunie. Au fost criticate toate ideile ei economice, inclusiv plafonarea prețurilor, inclusiv aceste taxări. Critici dure au fost de pe Wall Street. Sugestia ei e că oamenii bogați nu plătesc taxe suficiente. Dar plătesc milioane, sute de milioane.

Și chiar dacă ai lua averea lui Elon Musk sau Jeff Bezos și a celorlalți, e doar o picătură în ocean pentru cât cheltuie. Ceea ce a prezentat ea poate prinde ca narativ oamenilor, dar nu are nicio logică fiscală și economică. Trebuie tăiate din cheltuieli și să vedem cum repornim economia.”, a conchis Adrian Zuckerman.

Revenirea lui Trump

Donald Trump a câștigat alegerile din 5 noiembrie după ce a obținut 301 voturi în Colegiul Electoral față de 226 cât are Kamala Harris. Trump a câștigat și votul popular.

Mai trebuie un singur stat, e vorba de Arizona, să anunțe oficial rezultatul, dar și aici Trump conduce după numărarea a mai mult de jumătate de voturi. Cel mai probabil cu 11 voturi în Colegiu cât are Arizona, Trump se va duce la 312 voturi.

Colegiul Electoral este un organism format din 538 de delegaţi pe care îi aleg statele în funcţie de populaţia lor. Candidatul câştigător în fiecare stat, chiar şi cu un singur vot, ia toţi delegaţii acestuia, cu excepţia Nebraska şi Maine. Candidatul care ajunge la 270 câştigă alegerile.



Câştigarea alegerilor prezidenţiale de către fostul preşedinte marchează o revenire extraordinară la putere la capătul unei campanii extrem de agitate, deosebit de agresive şi indecise până în ultimul minut

