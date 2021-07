Cum a atins o piesă de acum 34 de ani un miliard de vizionări. Rick Astley, în extaz

Hitul lui Rick Astley „Never Gonna Give You Up” a depășit un miliard de vizionări pe platforma YouTube, conform BBC. Melodia a fost lansată acum 34 de ani și a ajuns din nou la popularitate după ce „Rickrolling-ul” a devenit celebru pe internet. „Rickrolling-ul” este situația atunci când oamenii sunt păcăliți să apese pe un link care duce la piesă.

În acest moment, piesa a depășit un miliard de vizionări, iar cifrele continuă să crească pentru piesă. Astley a fost impresionant de reușită, numind întreaga situație „nebunească”. Într-un videoclip postat pe Twitter, artistul a spus că este „foarte norocos” să fi depășit borna.

La lansare, piesa a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Marea Britanie, însă fenomenul de pe internet i-a adus melodiei o popularitate în plus printre cei care nu erau născuți în 1987. Doar de 1 Aprilie, videoclipul a primit 2,3 milioane de vizionări suplimentare datorită farselor.

„Acum mi s-a spus că «Never Gonna Give You Up» a fost ascultată de un miliard de ori pe YouTube. Este o adevărată nebunie, lumea este un loc minunat și frumos. Sunt foarte norocos”, a transmis el, în videoclipul de pe Twitter. La final, acesta a făcut un semn din ochi tuturor urmăritorilor său.

1 BILLION views for Never Gonna Give You Up on @YouTube ! Amazing, crazy, wonderful!

Rick ♥️https://t.co/mzyLznTr4R #NGGYU #NGGYU1Billion pic.twitter.com/p5xnn0OZcZ