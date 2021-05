Culise despre Louis Spencer, nepotul prințesei Diana, cel mai râvnit burlac din Regat / FOTO

Aristocratul britanic, în vârstă de 27 de ani, este cel mai mic copil și singurul fiu al fratelui prințesei Diana, Chales Spencer, al IX-lea Spencer, și al primei sale soții, Victoria Aitken (născută Lockwood).

Extrem de chipeș și înalt ca verii săi, prințul William și prințul Harry, Louis are și o educație aleasă, lucru de așteptat pentru un membru al familiei regale. Acesta a fost crescut de mama sa în Africa de Sud, unde a urmat cea mai scumpă școală privată din Cape Town înainte de a se întoarce în Marea Britanie pentru a studia la Universitatea din Edinburgh.

