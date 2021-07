Cuibul unei berze a căzut peste acoperișul unei case, distrugându-l în totalitate

Vremea rea din ultimele zile a stricat cuibul unei berze care se afla pe stâlpul din fața unei case din satul Breaza, de lângă Făgăraș. Podul casei peste care a căzut a fost dispus, însă autoritățile nu vor să despăgubească proprietarul.

Incidentul a avut loc în această dimineață în satul brașovean Breaza. Cuibul păsărilor a fost ridicat pe stâlpul de electricitate, pe suportul de fier amplasat de Electrica SA. Acesta a cedat din cauza vremii nefavorabile și a căzut peste acoperișul unei case, distrugându-l în totalitate. Proprietarii susțin că au rămas cu paguba produsă tocmai din cauza inconștienței organelor competente, potrivit observatornews.ro.

Se pare că Electrica SA aruncă vina pe membrii primăriei, în timp ce aceștia susțin că de vină ar fi compania de distribuție a energiei electrice. Cei de la serviciul de urgență nu pot face nimic, deoarece nu au fost înregistrate victime, în timp ce cei de la Mediu doar au făcut poze și au plecat.

Reprezentanții Asociației berzelor din Sibiu vor veni după puii de barză care, momentan, se află pe jos în spatele casei, precizează BizBrașov.

Pui de barză, salvați după ce furtunile le-au distrus cuibul

Furtunile din ultima perioadă au afectat și viața animalelor, nu doar pe cea a oamenilor. Un cuib de barză în care se aflau și pui a fost luat pe sus de o vijelie puternică. Din păcate, în cădere, doi dintre pui au fost electrocutați, iar alți doi au fost răniți ușor, dar au supraviețuit.O asociație pentru protecția animalelor i-a salvat și se ocupă acum de îngrijirea lor până când aceștia vor putea fi eliberați din nou în natură. La misiunea de salvare a participat și un echipaj de poliție.

"De fiecare data când am avut posibilitatea am întins o mâna de ajutor tuturor ființelor in nevoie...Din cauza furtunii de miercuri seara un cuib de barza a fost distrus , in cădere doi pui au fost electrocutați iar doi răniți ușor însă au supraviețuit . Ne am deplasat pana in satul Stroiești le am preluat și acordat primele îngrijiri medicale ...Următoarele zile au fost pentru stabilizare și pentru a ne asigura ca totul este in regula iar sâmbătă au fost transportate către o asociație cu oameni minunați ce se vor ocupa de îngrijirea și reintegrarea lor in natura acolo unde le este locul. Mulțumim tuturor celor care au participat la aceasta misiune de salvare.", au transmis cei de la asociație de protecție a animalelor pe pagina de Facebook (vezi imaginile AICI).

Berzele negre și-au făcut apariția pe iazurile din Botoșani

Serviciului Teritorial Botoșani al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate a anunțat la începutul lunii iunie despre apariția berzelor negre pe iazurile Axinte și Cal Alb, de pe valea ariei protejate Ibănesei-Başeului-Podrigăi din județul Botoșani, scrie stiri.botosani.ro.

Barza neagră, sau Ciconia nigra, cum este cunoscută în limbajul de specialitate, este prezentă în România doar în perioadele de cuibărit. Specialiștii spun că este o specie retrasă, preferând pădurile bătrâne din zonele joase, de luncă din apropierea lacurilor, râurilor sau a terenurilor mlăștinoase.

„Este o specie mult mai rară și mai retrasă, comparativ cu barza albă. Evită complet prezența umană, astfel că și cele mai mici intervenții (în special activități în zona cuibului), pot avea efecte catastrofale asupra succesului de cuibărit”, au explicat specialiștii Serviciului Teritorial Botoșani al ANP pe pagina oficială.