Criza exploziei unei uși de la un avion Boeing afectează furnizorii, companiile aeriene și pasagerii

Deși explozia ușii a avut loc doar într-un singur zbor, criza de siguranță rezultată a crescut semnificativ costurile pentru companiile dependente de Boeing. Interviurile cu executivi ai companiilor aeriene, lideri de sindicat, piloți, furnizori, pasageri și oficiali guvernamentali arată cum acest incident perturbă industria aviației globale, evaluată la un trilion de dolari.

Scăderea livrărilor de avioane MAX de către Boeing a afectat veniturile companiilor aeriene precum Southwest și unii furnizori care plănuiau să echipeze avioane noi. Pasagerii au fost nevoiți să facă față întârzierilor și anulărilor, deoarece companiile aeriene au redus numărul de rute și au încetinit angajările de piloți.

Impactul economic și angajările

Boeing este cel mai mare exportator din SUA și angajează aproape 150.000 de oameni pe plan intern, sprijinind milioane de persoane printr-un lanț de aprovizionare global. Economistul Joseph Brusuelas estimează că Boeing contribuie cu 1 trilion de dolari pe an la economia SUA și susține peste 5 milioane de locuri de muncă.

Cu toate acestea, sub presiunea autorităților de reglementare, Boeing a promis să prioritizeze siguranța în fața vitezei, ceea ce a încetinit producția de avioane. În prima jumătate a anului 2024, Boeing a livrat 175 de avioane, cu 34% mai puțin decât în anul precedent și cu 46% mai puțin decât rivalul său european, Airbus. Această încetinire a afectat furnizori precum Meloche Group, care a investit 10 milioane de dolari canadieni pentru a sprijini cererea crescută, dar acum se așteaptă să rateze obiectivul de venituri cu 5%.

Provocările companiilor aeriene

Compania aeriană low-cost, Allegiant, estimează că întârzierile în livrarea aeronavelor îi costă aproximativ 30 de milioane de dolari pe an. United Airlines și-a redus planurile de angajare pentru acest an cu aproape 30%, iar American Airlines a adoptat măsuri similare din cauza întârzierilor de la Boeing. Situația este și mai gravă la Southwest, care operează exclusiv avioane Boeing și se confruntă acum cu o criză internă din cauza întârzierilor de livrare. Southwest a angajat personal pe baza presupunerii că va primi 85 de avioane în acest an, dar acum se așteaptă la doar 20. Această lipsă de avioane a afectat veniturile și a agravat presiunile asupra costurilor.

Southwest a decis să se retragă din piețele mai puțin profitabile, inclusiv din Bellingham, și să oprească angajările de piloți, oferind acestora ore reduse și salarii mai mici. Aceasta este o schimbare dramatică pentru piloții săi, care erau foarte căutați de companiile rivale cu doar șase luni în urmă. În Bellingham, Southwest reprezintă aproximativ 40% din traficul de pasageri, iar retragerea sa va avea un impact semnificativ asupra economiei locale. "Se va resimți cu siguranță în comunitățile noastre", a declarat Kip Turner, Director de Aviație la Aeroportul Internațional Bellingham.

De la incidentul din ianuarie, Boeing a anunțat schimbări majore în management, inclusiv plecarea CEO-ului său, Dave Calhoun, la sfârșitul anului. Compania a crescut inspecțiile la facilitățile sale și ale furnizorilor, a extins pregătirea pentru noii angajați și a instruit managerii să petreacă mai mult timp pe linia de producție.

Executivii din industrie spun că, deși sunt încurajați de planul de acțiune al Boeing, au nevoie de rezultate concrete. "Ne dorim să ne asigurăm că produc avioane de cea mai înaltă calitate, pe care să le putem pilota în siguranță în fiecare zi", a spus Shane Tackett, CFO-ul Alaska Airlines.

