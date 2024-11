Criza climatică îi face pe fermierii europeni vulnerabili la extrema dreaptă, spun specialiștii

Impactul dureros al crizei climatice și al globalizării i-a lăsat pe fermierii din Europa marginalizați și vulnerabili în fața politicienilor populiști, avertizează activiștii anti-rasism și academicienii. Ei susțin că, dacă tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon nu este finanțată, planificată și echitabilă, aceasta riscă să alimenteze o creștere a extremei drepte pe continent.

În ultimii ani, fermierii din vestul Europei au protestat cu tot mai multă intensitate împotriva politicilor pentru protejarea planetei, pe care le consideră prea costisitoare. Din Olanda, unde opoziția este cea mai puternică, până în Belgia, Franța, Spania, Irlanda, Germania și Marea Britanie, protestele au dus la convoaie de tractoare blocând drumuri și porturi, ocuparea capitalelor de către fermieri și chiar la introducerea vacilor în birourile miniștrilor guvernamentali.

Grupurile de extremă dreaptă cresc pe nemulțumirile reale ale fermierilor

Aceste mișcări sunt alimentate de nemulțumirile reale ale fermierilor, care spun că povara financiară a poluării este prea mare, mai ales după o criză energetică și o pandemie ce i-au lăsat în dificultăți economice. Ei simt că sunt sufocați de reguli și subestimați de locuitorii orașelor, care consumă alimentele cultivate de ei fără a fi interesați de originea acestora.

În ultimele decenii, numărul micilor ferme din Europa a scăzut pe măsură ce conglomeratele le-au absorbit, iar libertatea de mișcare din cadrul UE a dus la un exod al tinerilor care a decimat comunitățile rurale. În urma acestor factori, fermierii au primit tot mai mult sprijin din partea unor grupuri de extremă dreaptă și populiste, de la partidul Alternativa pentru Germania (AfD) la Mișcarea Fermier-Cetățean (BBB) din Olanda. Alegerile pentru Parlamentul European din septembrie au condus la o înclinare clară spre dreapta, cu 25% dintre europarlamentari provenind din extrema dreaptă, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Nick Lowles, directorul organizației britanice anti-rasism Hope Not Hate, a declarat: „Ceea ce am văzut ... ar trebui să fie un semnal de avertizare pentru clasa politică – tranziția necesară și rapidă la o economie durabilă și cu emisii reduse de carbon trebuie să fie finanțată, planificată și echitabilă și să nu se facă în detrimentul muncitorilor.”

Lowles, care colaborează strâns cu grupuri anti-rasism din Europa, a spus că miza nu ar putea fi mai mare, cu grupurile de extremă dreaptă și populiste făcând câștiguri semnificative în alegerile recente din Marea Britanie și Europa.

El a declarat: „Sondajul nostru realizat pe 15.000 de persoane din Europa arată că oamenii sunt sătui de politică și de politicieni și nu au încredere că aceștia le susțin interesele. Acest lucru face și mai importantă necesitatea ca această tranziție [spre un viitor cu emisii reduse de carbon] să fie realizată cu oamenii și pentru oameni, și nu ca ceva impus în mod nedrept de o clasă politică îndepărtată.”

Scriitorul și academicianul Richard Seymour, al cărui ultim volum, *Disaster Nationalism*, examinează modul în care extrema dreaptă profită de șocurile economice și de haosul climatic, spune că micii fermieri afectați de globalizare, schimbările climatice și prețurile ridicate ale energiei fac parte dintr-o tendință mai amplă.

Seymour a spus: „Pentru fermieri, există o mulțime de resentimente care au nevoie de o țintă. Dar multe dintre lucrurile care provoacă daunele – globalizarea, capitalismul, schimbările climatice – sunt abstracte; nu poți aduce schimbările climatice în fața tribunalului, nu poți opri globalizarea... Însă teoriile conspiraționiste și narațiunile de extremă dreaptă îți permit să identifici anumiți indivizi sau grupuri – marxiști culturali, globaliști, musulmani – care te nedreptățesc; aceasta este atractivitatea lor.”

Țări europene și ascensiunea extremismului politic. Cum i-au convins pe fermieri

Fermierii „în declin” – cei ale căror standarde de viață și statut social au scăzut de-a lungul vieții lor – sunt deosebit de vulnerabili, potrivit lui Seymour. „Sentimentul toxic de eșec, senzația că ești împins de aceste forțe globale, simțământul că ai fost abandonat, trădat, când aveai o anumită recunoaștere socială, este un amestec periculos, și exact aici intervine extrema dreaptă.”

În Olanda, BBB, un partid conservator rural înființat în 2019 care dorește să limiteze puterea UE și respinge unele dintre măsurile de mediu introduse de guvernul olandez, are acum doi miniștri în guvernul național. *The Guardian* a solicitat de mai multe ori un interviu cu un reprezentant al partidului, dar nimeni nu a fost disponibil.

În Spania, unde valurile de căldură și seceta au transformat uleiul de măsline în cel mai furat produs din supermarketuri, extrema dreaptă Vox a folosit protestele pentru a justifica opoziția față de Pactul Verde European – susținând că acesta amenință viabilitatea zonelor rurale, în timp ce în Germania, AfD și grupuri și mai extreme și antidemocratice și-au exprimat susținerea față de fermieri și de proteste. În Franța, Rassemblement National a exploatat protestele într-o campanie împotriva „ecologiei punitive” care le-a adus câștiguri mari în alegerile europene, dar nu au avut succes în alegerile naționale anticipate care au urmat.

În Marea Britanie, grupul de campanie No Farmers, No Food, care se opune obiectivelor de emisii net zero, a fost inițiat și este condus nu de un fermier, ci de James Melville, un comentator al GB News și consultant de comunicare. Melville a redistribuit o postare a fostului realizator LBC Maajid Nawaz, care spunea: „Fermierii sunt între noi și dorința WEF de a ne face să mâncăm insecte, să nu deținem nimic și să fim fericiți.” Melville a distribuit și o postare cu o afirmație conspirativă care spunea: „Între Bill Gates, PCC și WEF, nu vom mai avea terenuri agricole private. Ei vor să mâncăm insecte.”

Magid Magid, fost europarlamentar ecologist și fondator al Union of Justice, un grup care militează pentru justiția climatică, a declarat: „Cred fundamental că este o problemă de comunicare, nu una ideologică, în ceea ce privește fermierii.”

"Unii dintre cei mai mari afectați oameni de impactului schimbărilor climatice vor fi fermierii"

„Unii dintre foștii mei colegi din întregul spectru politic au permis ca extrema dreaptă să încadreze acțiunea climatică drept elitistă. Unii dintre cei mai mari afectați oameni de impactului schimbărilor climatice vor fi fermierii, iar noi trebuie să ne formulăm argumentele într-o manieră adecvată pentru ei”, a completat acesta.

Însă oamenii de știință au avertizat că dezbaterea a fost împotmolită în dezinformare. Legea UE pentru restaurarea naturii, care abia a trecut de procesul legislativ, a fost diluată semnificativ pentru a-i calma pe fermieri. O scrisoare deschisă semnată de 6.000 de oameni de știință afirma că oponenții legii „nu doar că nu au dovezi științifice, ci chiar contrazic dovezile existente.”

O analiză separată a dezinformării de pe rețelele sociale din timpul protestelor fermierilor, realizată de rețeaua nonprofit European Fact-checking Standard Network, a arătat că partidele de extremă dreaptă au fost responsabile pentru 82% din cele mai populare postări care subminau acțiunile climatice.

Unii fermieri și-au exprimat îngrijorarea că mișcările lor au fost deturnate de grupuri populiste. Geraint Davies, care are o fermă în parcul național Snowdonia din Țara Galilor, a spus: „Majoritatea fermierilor înțeleg că schimbările climatice sunt reale, dar văd cum cineva le oferă speranța și apoi le este năruită – este un teren foarte periculos pe care se avansează, într-adevăr.”

Davies a spus că schimbările climatice i-au afectat ferma „destul de tare în ultimii patru sau cinci ani, ceea ce nu se întâmpla înainte.”

„În fiecare an, trebuie să facem față unui scenariu meteorologic diferit. Aceste grupuri au încercat să împingă o altă agendă în rândul fermierilor pentru a-i îndepărta de producerea de alimente durabile.”

Davies a adăugat că mulți fermieri se simt izolați și ignorați de societate, făcându-i astfel ținte ușoare pentru teoriile conspiraționiste și narațiunile populiste. „Izolarea este mare în agricultură, iar dacă cineva îți oferă acea sclipire de speranță, spunându-ți ceea ce vrei să auzi, ai putea crede că acționează în interesul tău, dar de fapt este vorba de promovare personală pentru propriile lor scopuri.” El a spus că soluția este „să plătești fermierii corect, să le oferi claritate și mândrie în rolul pe care trebuie să-l joace într-o tranziție verde bine planificată și reglementată.”

Lowles a spus că este crucial ca partidele principale să fie conștiente de această amenințare și să se asigure că tranziția verde este corectă, bine planificată și finanțată corespunzător.

„Dacă acest avertisment nu este luat în seamă, există pericolul de a asista la o creștere continuă a extremei drepte în anii următori – cu consecințe destul de sumbre, nu în ultimul rând renunțarea la agenda climatică, cu toate implicațiile pentru generațiile viitoare”, spune Lowles, conform The Guardian.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News