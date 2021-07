Criticul literar Daniel Cristea-Enache, JEFUIT! Apoi tovarășii hoților i-au făcut un cadou: Am fost atât de surprins încât nici nu am avut timp să mă sperii / video

S-a întâmplat pe o plajă din Brazilia din Rio de Janeiro unde se afla cu soția lui. Fuseseră avizați să nu stea după apusul soarelui, dar soția sa a vrut să vadă acest moment al zilei. La scurt timp, o bandă de hoți a venit și i-a imobilizat.

După ce s-a terminat scena dramatică și hoții au fugit, au apărut doi brazilieni care i-au întrebat ce s-a întâmplat. Le-au zis că au fost jefuiți. I-au întrebat dacă au cu ce să ajungă acasă. Acela a fost momentul când criticul literar și-a dat seama că sunt niște tovarăși ai bandei de hoți. S-au oferit să îi ducă cu mașina până la locul unde stăteau.

La final, pentru că i-au dus cu mașina, Daniel Cristea-Enache le-a oferit șapca sa pentru a-i recompensa, iar ei i-au oferit o Biblie în portugheză. O Biblie primită de la niște hoți... a fost unul dintre cele mai prețioase cadouri pe care le-a primit.

”Am fost jefuiți de niște hoți locali, cu cuțite. Am fost atât de surprins încât nici nu am avut timp să mă sperii. Abia după m-am speriat, a doua zi, când am recapitulat scena. După ce hoții au plecat cu banii noștri, au apărut alți doi care, în mod vădit, erau tovarășii lor și care aveau interesul să ne scoată din scenă, să nu mergem la Poliție, să nu reclamăm, să elibereze practic terenul pentru noi astfel de activități. Acei tovarăși ai hoților ne-au dus cu mașina acasă, am discutat cu ei mai mult, le-am făcut cadou șapca pe care o aveam, iar ei mi-au dăruit o Biblie. Am adus-o în premieră acum într-un studio de televiziune. Așadar este o Biblie primită de la niște hoți din Rio de Janeiro. Erau foarte religioși”, a zis criticul literar Daniel Cristea-Enache la DC News într-un dialog cu scriitorul Flaviu Predescu.